Lagi Mengenai SBR

Maklumat Harga SBR

Kertas putih SBR

Laman Web Rasmi SBR

Tokenomik SBR

Ramalan Harga SBR

Sejarah SBR

SBR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SBR-ke-Fiat

SBR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Saber Protocol Token Logo

Saber Protocol TokenHargae(SBR)

1 SBR ke USD Harga Langsung:

$0.0012943
$0.0012943$0.0012943
-0.70%1D
USD
Saber Protocol Token (SBR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:50:00 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00123
$ 0.00123$ 0.00123
24J Rendah
$ 0.00131
$ 0.00131$ 0.00131
24J Tinggi

$ 0.00123
$ 0.00123$ 0.00123

$ 0.00131
$ 0.00131$ 0.00131

$ 1.12106192
$ 1.12106192$ 1.12106192

$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127$ 0.000218387419212127

-0.32%

-0.70%

-1.52%

-1.52%

Saber Protocol Token (SBR) harga masa nyata ialah $ 0.0012943. Sepanjang 24 jam yang lalu, SBR didagangkan antara $ 0.00123 rendah dan $ 0.00131 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SBR sepanjang masa ialah $ 1.12106192, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000218387419212127.

Dari segi prestasi jangka pendek, SBR telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan -1.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Saber Protocol Token (SBR) Maklumat Pasaran

No.4697

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.43K
$ 55.43K$ 55.43K

$ 126.99K
$ 126.99K$ 126.99K

0.00
0.00 0.00

98,111,672
98,111,672 98,111,672

SOL

Had Pasaran semasa Saber Protocol Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.43K. Bekalan edaran SBR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 98111672. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.99K.

Saber Protocol Token (SBR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Saber Protocol Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000009124-0.70%
30 Hari$ +0.0001203+10.24%
60 Hari$ +0.0000536+4.32%
90 Hari$ -0.0000689-5.06%
Perubahan Harga Saber Protocol Token Hari Ini

Hari ini, SBR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000009124 (-0.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSaber Protocol Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0001203 (+10.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Saber Protocol Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SBR mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000536 (+4.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Saber Protocol Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000689 (-5.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Saber Protocol Token (SBR)?

Semak Saber Protocol Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Saber Protocol Token (SBR)

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

Saber Protocol Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Saber Protocol Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SBR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Saber Protocol Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Saber Protocol Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Saber Protocol Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Saber Protocol Token (SBR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Saber Protocol Token (SBR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Saber Protocol Token.

Semak Saber Protocol Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Saber Protocol Token (SBR)

Memahami tokenomik Saber Protocol Token (SBR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SBR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Saber Protocol Token (SBR)

Mencari cara membeli Saber Protocol Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Saber Protocol Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SBR kepada Mata Wang Tempatan

1 Saber Protocol Token(SBR) ke VND
34.0595045
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AUD
A$0.001928507
1 Saber Protocol Token(SBR) ke GBP
0.000944839
1 Saber Protocol Token(SBR) ke EUR
0.001087212
1 Saber Protocol Token(SBR) ke USD
$0.0012943
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MYR
RM0.00543606
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TRY
0.053428704
1 Saber Protocol Token(SBR) ke JPY
¥0.1889678
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ARS
ARS$1.892240714
1 Saber Protocol Token(SBR) ke RUB
0.107232755
1 Saber Protocol Token(SBR) ke INR
0.113963115
1 Saber Protocol Token(SBR) ke IDR
Rp21.218029392
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KRW
1.787700103
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PHP
0.073736271
1 Saber Protocol Token(SBR) ke EGP
￡E.0.062281716
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BRL
R$0.006872733
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CAD
C$0.001773191
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BDT
0.15764574
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NGN
1.934667868
1 Saber Protocol Token(SBR) ke COP
$5.055859375
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ZAR
R.0.022481991
1 Saber Protocol Token(SBR) ke UAH
0.053286331
1 Saber Protocol Token(SBR) ke VES
Bs0.207088
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CLP
$1.2282907
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PKR
Rs0.367374112
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KZT
0.700371616
1 Saber Protocol Token(SBR) ke THB
฿0.041016367
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TWD
NT$0.038971373
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AED
د.إ0.004750081
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CHF
Fr0.001009554
1 Saber Protocol Token(SBR) ke HKD
HK$0.010069654
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AMD
֏0.49494032
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MAD
.د.م0.011609871
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MXN
$0.023737462
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SAR
ريال0.004853625
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PLN
0.004646537
1 Saber Protocol Token(SBR) ke RON
лв0.005539604
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SEK
kr0.011972275
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BGN
лв0.002135595
1 Saber Protocol Token(SBR) ke HUF
Ft0.426588337
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CZK
0.026623751
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KWD
د.ك0.0003947615
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ILS
0.004310019
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AOA
Kz1.179845051
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BHD
.د.ب0.0004879511
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BMD
$0.0012943
1 Saber Protocol Token(SBR) ke DKK
kr0.008167033
1 Saber Protocol Token(SBR) ke HNL
L0.033949489
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MUR
0.058567075
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NAD
$0.022481991
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NOK
kr0.01268414
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NZD
$0.002161481
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PAB
B/.0.0012943
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PGK
K0.005410174
1 Saber Protocol Token(SBR) ke QAR
ر.ق0.004711252
1 Saber Protocol Token(SBR) ke RSD
дин.0.12826513

Saber Protocol Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Saber Protocol Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Saber Protocol Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Saber Protocol Token

Berapakah nilai Saber Protocol Token (SBR) hari ini?
Harga langsung SBR dalam USD ialah 0.0012943 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SBR ke USD?
Harga semasa SBR ke USD ialah $ 0.0012943. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Saber Protocol Token?
Had pasaran untuk SBR ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SBR?
Bekalan edaran SBR ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SBR?
SBR mencapai harga ATH sebanyak 1.12106192 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SBR?
SBR melihat harga ATL sebanyak 0.000218387419212127 USD.
Berapakah jumlah dagangan SBR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SBRialah $ 55.43K USD.
Adakah SBR akan naik lebih tinggi tahun ini?
SBR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SBRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:50:00 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SBR-ke-USD

Jumlah

SBR
SBR
USD
USD

1 SBR = 0.0012943 USD

Berdagang SBR

SBRUSDT
$0.0012943
$0.0012943$0.0012943
-0.75%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan