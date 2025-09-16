Lagi Mengenai SBX

1 SBX ke USD Harga Langsung:

$0.0000586
-28.88%1D
Soulbound TV (SBX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:50:14 (UTC+8)

Soulbound TV (SBX) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0000523
$ 0.0000825
24J Tinggi

$ 0.0000523
$ 0.0000825
+3.71%

-28.88%

-47.16%

-47.16%

Soulbound TV (SBX) harga masa nyata ialah $ 0.0000586. Sepanjang 24 jam yang lalu, SBX didagangkan antara $ 0.0000523 rendah dan $ 0.0000825 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SBX sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, SBX telah berubah sebanyak +3.71% sejak sejam yang lalu, -28.88% dalam 24 jam dan -47.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Soulbound TV (SBX) Maklumat Pasaran

$ 421.67
$ 58.60K
1,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Soulbound TV ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 421.67. Bekalan edaran SBX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.60K.

Soulbound TV (SBX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Soulbound TV hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000023796-28.88%
30 Hari$ -0.0008034-93.21%
60 Hari$ -0.0199414-99.71%
90 Hari$ -0.0199414-99.71%
Perubahan Harga Soulbound TV Hari Ini

Hari ini, SBX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000023796 (-28.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSoulbound TV

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0008034 (-93.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Soulbound TV

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SBX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0199414 (-99.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Soulbound TV

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0199414 (-99.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Soulbound TV (SBX)?

Semak Soulbound TVhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Soulbound TV (SBX)

Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.

Soulbound TV tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Soulbound TV pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SBX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Soulbound TV di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Soulbound TV anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Soulbound TV Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Soulbound TV (SBX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Soulbound TV (SBX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Soulbound TV.

Semak Soulbound TV ramalan harga sekarang!

Tokenomik Soulbound TV (SBX)

Memahami tokenomik Soulbound TV (SBX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SBX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Soulbound TV (SBX)

Mencari cara membeli Soulbound TV? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Soulbound TV di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SBX kepada Mata Wang Tempatan

Soulbound TV Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Soulbound TV, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Soulbound TV Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Soulbound TV

Berapakah nilai Soulbound TV (SBX) hari ini?
Harga langsung SBX dalam USD ialah 0.0000586 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SBX ke USD?
Harga semasa SBX ke USD ialah $ 0.0000586. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Soulbound TV?
Had pasaran untuk SBX ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SBX?
Bekalan edaran SBX ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SBX?
SBX mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SBX?
SBX melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan SBX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SBXialah $ 421.67 USD.
Adakah SBX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SBX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SBXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:50:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

