$0.1015
+4.63%1D
Scallop (SCA) Carta Harga Langsung
Scallop (SCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0957
$ 0.0957$ 0.0957
24J Rendah
$ 0.103
$ 0.103$ 0.103
24J Tinggi

$ 0.0957
$ 0.0957$ 0.0957

$ 0.103
$ 0.103$ 0.103

$ 1.4898066080245465
$ 1.4898066080245465$ 1.4898066080245465

$ 0.06093134134943106
$ 0.06093134134943106$ 0.06093134134943106

0.00%

+4.63%

+5.50%

+5.50%

Scallop (SCA) harga masa nyata ialah $ 0.1015. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCA didagangkan antara $ 0.0957 rendah dan $ 0.103 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCA sepanjang masa ialah $ 1.4898066080245465, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06093134134943106.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +4.63% dalam 24 jam dan +5.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scallop (SCA) Maklumat Pasaran

No.1106

$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

$ 25.38M
$ 25.38M$ 25.38M

125.14M
125.14M 125.14M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

50.05%

SUI

Had Pasaran semasa Scallop ialah $ 12.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 16.98K. Bekalan edaran SCA ialah 125.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.38M.

Scallop (SCA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Scallop hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004491+4.63%
30 Hari$ -0.0076-6.97%
60 Hari$ -0.0319-23.92%
90 Hari$ -0.0016-1.56%
Perubahan Harga Scallop Hari Ini

Hari ini, SCA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.004491 (+4.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariScallop

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0076 (-6.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Scallop

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SCA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0319 (-23.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Scallop

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0016 (-1.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Scallop (SCA)?

Semak Scallophalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Scallop pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SCA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Scallop di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Scallop anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Scallop Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Scallop (SCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Scallop (SCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scallop.

Semak Scallop ramalan harga sekarang!

Tokenomik Scallop (SCA)

Memahami tokenomik Scallop (SCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Scallop (SCA)

Mencari cara membeli Scallop? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Scallop di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SCA kepada Mata Wang Tempatan

1 Scallop(SCA) ke VND
2,670.9725
1 Scallop(SCA) ke AUD
A$0.151235
1 Scallop(SCA) ke GBP
0.074095
1 Scallop(SCA) ke EUR
0.08526
1 Scallop(SCA) ke USD
$0.1015
1 Scallop(SCA) ke MYR
RM0.4263
1 Scallop(SCA) ke TRY
4.18992
1 Scallop(SCA) ke JPY
¥14.819
1 Scallop(SCA) ke ARS
ARS$148.39097
1 Scallop(SCA) ke RUB
8.4448
1 Scallop(SCA) ke INR
8.930985
1 Scallop(SCA) ke IDR
Rp1,663.93416
1 Scallop(SCA) ke KRW
140.192815
1 Scallop(SCA) ke PHP
5.7652
1 Scallop(SCA) ke EGP
￡E.4.879105
1 Scallop(SCA) ke BRL
R$0.538965
1 Scallop(SCA) ke CAD
C$0.139055
1 Scallop(SCA) ke BDT
12.3627
1 Scallop(SCA) ke NGN
151.71814
1 Scallop(SCA) ke COP
$394.941575
1 Scallop(SCA) ke ZAR
R.1.76001
1 Scallop(SCA) ke UAH
4.178755
1 Scallop(SCA) ke VES
Bs16.24
1 Scallop(SCA) ke CLP
$96.3235
1 Scallop(SCA) ke PKR
Rs28.80976
1 Scallop(SCA) ke KZT
54.92368
1 Scallop(SCA) ke THB
฿3.21552
1 Scallop(SCA) ke TWD
NT$3.05312
1 Scallop(SCA) ke AED
د.إ0.372505
1 Scallop(SCA) ke CHF
Fr0.07917
1 Scallop(SCA) ke HKD
HK$0.78967
1 Scallop(SCA) ke AMD
֏38.8136
1 Scallop(SCA) ke MAD
.د.م0.910455
1 Scallop(SCA) ke MXN
$1.858465
1 Scallop(SCA) ke SAR
ريال0.380625
1 Scallop(SCA) ke PLN
0.364385
1 Scallop(SCA) ke RON
лв0.433405
1 Scallop(SCA) ke SEK
kr0.936845
1 Scallop(SCA) ke BGN
лв0.167475
1 Scallop(SCA) ke HUF
Ft33.35493
1 Scallop(SCA) ke CZK
2.08278
1 Scallop(SCA) ke KWD
د.ك0.030856
1 Scallop(SCA) ke ILS
0.337995
1 Scallop(SCA) ke AOA
Kz92.524355
1 Scallop(SCA) ke BHD
.د.ب0.0382655
1 Scallop(SCA) ke BMD
$0.1015
1 Scallop(SCA) ke DKK
kr0.638435
1 Scallop(SCA) ke HNL
L2.662345
1 Scallop(SCA) ke MUR
4.592875
1 Scallop(SCA) ke NAD
$1.763055
1 Scallop(SCA) ke NOK
kr0.991655
1 Scallop(SCA) ke NZD
$0.169505
1 Scallop(SCA) ke PAB
B/.0.1015
1 Scallop(SCA) ke PGK
K0.42427
1 Scallop(SCA) ke QAR
ر.ق0.36946
1 Scallop(SCA) ke RSD
дин.10.03429

Scallop Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Scallop, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Scallop Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Scallop

Berapakah nilai Scallop (SCA) hari ini?
Harga langsung SCA dalam USD ialah 0.1015 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCA ke USD?
Harga semasa SCA ke USD ialah $ 0.1015. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Scallop?
Had pasaran untuk SCA ialah $ 12.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCA?
Bekalan edaran SCA ialah 125.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCA?
SCA mencapai harga ATH sebanyak 1.4898066080245465 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCA?
SCA melihat harga ATL sebanyak 0.06093134134943106 USD.
Berapakah jumlah dagangan SCA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCAialah $ 16.98K USD.
Adakah SCA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:08:00 (UTC+8)

Scallop (SCA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

