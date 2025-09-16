Apakah itu Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Tokenomik Scallop (SCA)

Memahami tokenomik Scallop (SCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Scallop (SCA)

Scallop Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Scallop, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Scallop Berapakah nilai Scallop (SCA) hari ini? Harga langsung SCA dalam USD ialah 0.1015 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SCA ke USD? $ 0.1015 . Lihat Harga semasa SCA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Scallop? Had pasaran untuk SCA ialah $ 12.70M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SCA? Bekalan edaran SCA ialah 125.14M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCA? SCA mencapai harga ATH sebanyak 1.4898066080245465 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCA? SCA melihat harga ATL sebanyak 0.06093134134943106 USD . Berapakah jumlah dagangan SCA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCAialah $ 16.98K USD . Adakah SCA akan naik lebih tinggi tahun ini? SCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Scallop (SCA) Kemas Kini Industri Penting

