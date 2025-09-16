Lagi Mengenai SCAM

$0.0000185
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:08:07 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0000185
24J Rendah
$ 0.0000185
24J Tinggi

$ 0.0000185
$ 0.0000185
--
--
0.00%

0.00%

-48.76%

-48.76%

Solana Retardz (SCAM) harga masa nyata ialah $ 0.0000185. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCAM didagangkan antara $ 0.0000185 rendah dan $ 0.0000185 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCAM sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCAM telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -48.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana Retardz (SCAM) Maklumat Pasaran

--
$ 1.12
$ 185.00K
--
10,000,000,000
SOL

Had Pasaran semasa Solana Retardz ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.12. Bekalan edaran SCAM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 185.00K.

Solana Retardz (SCAM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solana Retardz hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0000144+351.21%
60 Hari$ -0.0001782-90.60%
90 Hari$ -0.0000515-73.58%
Perubahan Harga Solana Retardz Hari Ini

Hari ini, SCAM mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolana Retardz

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000144 (+351.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solana Retardz

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SCAM mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001782 (-90.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solana Retardz

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000515 (-73.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solana Retardz (SCAM)?

Semak Solana Retardzhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solana Retardz pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SCAM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solana Retardz di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solana Retardz anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solana Retardz Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solana Retardz (SCAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solana Retardz (SCAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solana Retardz.

Semak Solana Retardz ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solana Retardz (SCAM)

Memahami tokenomik Solana Retardz (SCAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solana Retardz (SCAM)

Mencari cara membeli Solana Retardz? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solana Retardz di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SCAM kepada Mata Wang Tempatan

Solana Retardz Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solana Retardz, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Solana Retardz Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solana Retardz

Berapakah nilai Solana Retardz (SCAM) hari ini?
Harga langsung SCAM dalam USD ialah 0.0000185 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCAM ke USD?
Harga semasa SCAM ke USD ialah $ 0.0000185. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solana Retardz?
Had pasaran untuk SCAM ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCAM?
Bekalan edaran SCAM ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCAM?
SCAM mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCAM?
SCAM melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan SCAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCAMialah $ 1.12 USD.
Adakah SCAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:08:07 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

