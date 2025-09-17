Lagi Mengenai SCARCITY

$0.0729
$0.0729$0.0729
+0.69%1D
SCARCITY (SCARCITY) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0711
$ 0.0711$ 0.0711
$ 0.0805
$ 0.0805$ 0.0805
$ 0.0711
$ 0.0711$ 0.0711

$ 0.0805
$ 0.0805$ 0.0805

$ 0.6110531316637423
$ 0.6110531316637423$ 0.6110531316637423

$ 0.06423605479564126
$ 0.06423605479564126$ 0.06423605479564126

+0.27%

+0.69%

-2.41%

-2.41%

SCARCITY (SCARCITY) harga masa nyata ialah $ 0.0729. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCARCITY didagangkan antara $ 0.0711 rendah dan $ 0.0805 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCARCITY sepanjang masa ialah $ 0.6110531316637423, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06423605479564126.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCARCITY telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +0.69% dalam 24 jam dan -2.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SCARCITY (SCARCITY) Maklumat Pasaran

No.4340

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.35K
$ 34.35K$ 34.35K

$ 729.00M
$ 729.00M$ 729.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa SCARCITY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 34.35K. Bekalan edaran SCARCITY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 729.00M.

SCARCITY (SCARCITY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SCARCITY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005+0.69%
30 Hari$ -0.018-19.81%
60 Hari$ -0.0109-13.01%
90 Hari$ -0.0125-14.64%
Perubahan Harga SCARCITY Hari Ini

Hari ini, SCARCITY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005 (+0.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSCARCITY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.018 (-19.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SCARCITY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SCARCITY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0109 (-13.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SCARCITY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0125 (-14.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SCARCITY (SCARCITY)?

Semak SCARCITYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SCARCITY (SCARCITY)

Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

SCARCITY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SCARCITY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SCARCITY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SCARCITY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SCARCITY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SCARCITY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SCARCITY (SCARCITY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SCARCITY (SCARCITY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SCARCITY.

Semak SCARCITY ramalan harga sekarang!

Tokenomik SCARCITY (SCARCITY)

Memahami tokenomik SCARCITY (SCARCITY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCARCITY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SCARCITY (SCARCITY)

Mencari cara membeli SCARCITY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SCARCITY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SCARCITY kepada Mata Wang Tempatan

1 SCARCITY(SCARCITY) ke VND
1,918.3635
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AUD
A$0.108621
1 SCARCITY(SCARCITY) ke GBP
0.053217
1 SCARCITY(SCARCITY) ke EUR
0.061236
1 SCARCITY(SCARCITY) ke USD
$0.0729
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MYR
RM0.30618
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TRY
3.008583
1 SCARCITY(SCARCITY) ke JPY
¥10.6434
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ARS
ARS$107.047818
1 SCARCITY(SCARCITY) ke RUB
6.06528
1 SCARCITY(SCARCITY) ke INR
6.413742
1 SCARCITY(SCARCITY) ke IDR
Rp1,195.081776
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KRW
100.551699
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PHP
4.144365
1 SCARCITY(SCARCITY) ke EGP
￡E.3.505032
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BRL
R$0.385641
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CAD
C$0.099873
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BDT
8.87922
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NGN
108.968004
1 SCARCITY(SCARCITY) ke COP
$281.4669
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ZAR
R.1.262628
1 SCARCITY(SCARCITY) ke UAH
3.001293
1 SCARCITY(SCARCITY) ke VES
Bs11.664
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CLP
$69.1821
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PKR
Rs20.691936
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KZT
39.447648
1 SCARCITY(SCARCITY) ke THB
฿2.308743
1 SCARCITY(SCARCITY) ke TWD
NT$2.19429
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AED
د.إ0.267543
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CHF
Fr0.056862
1 SCARCITY(SCARCITY) ke HKD
HK$0.567162
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AMD
֏27.87696
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MAD
.د.م0.653913
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MXN
$1.333341
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SAR
ريال0.273375
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PLN
0.260982
1 SCARCITY(SCARCITY) ke RON
лв0.310554
1 SCARCITY(SCARCITY) ke SEK
kr0.672138
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BGN
лв0.120285
1 SCARCITY(SCARCITY) ke HUF
Ft23.925051
1 SCARCITY(SCARCITY) ke CZK
1.492992
1 SCARCITY(SCARCITY) ke KWD
د.ك0.0221616
1 SCARCITY(SCARCITY) ke ILS
0.242757
1 SCARCITY(SCARCITY) ke AOA
Kz66.453453
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BHD
.د.ب0.0274833
1 SCARCITY(SCARCITY) ke BMD
$0.0729
1 SCARCITY(SCARCITY) ke DKK
kr0.457812
1 SCARCITY(SCARCITY) ke HNL
L1.912167
1 SCARCITY(SCARCITY) ke MUR
3.298725
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NAD
$1.266273
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NOK
kr0.710775
1 SCARCITY(SCARCITY) ke NZD
$0.121743
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PAB
B/.0.0729
1 SCARCITY(SCARCITY) ke PGK
K0.304722
1 SCARCITY(SCARCITY) ke QAR
ر.ق0.265356
1 SCARCITY(SCARCITY) ke RSD
дин.7.197417

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SCARCITY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SCARCITY

Berapakah nilai SCARCITY (SCARCITY) hari ini?
Harga langsung SCARCITY dalam USD ialah 0.0729 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCARCITY ke USD?
Harga semasa SCARCITY ke USD ialah $ 0.0729. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SCARCITY?
Had pasaran untuk SCARCITY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCARCITY?
Bekalan edaran SCARCITY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCARCITY?
SCARCITY mencapai harga ATH sebanyak 0.6110531316637423 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCARCITY?
SCARCITY melihat harga ATL sebanyak 0.06423605479564126 USD.
Berapakah jumlah dagangan SCARCITY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCARCITYialah $ 34.35K USD.
Adakah SCARCITY akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCARCITY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCARCITYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
SCARCITY (SCARCITY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

