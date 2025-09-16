Lagi Mengenai SCF

Maklumat Harga SCF

Laman Web Rasmi SCF

Tokenomik SCF

Ramalan Harga SCF

Sejarah SCF

SCF Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SCF-ke-Fiat

SCF Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Smoking Chicken Fish Logo

Smoking Chicken FishHargae(SCF)

1 SCF ke USD Harga Langsung:

$0.004301
$0.004301$0.004301
-2.31%1D
USD
Smoking Chicken Fish (SCF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:50:34 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004209
$ 0.004209$ 0.004209
24J Rendah
$ 0.004546
$ 0.004546$ 0.004546
24J Tinggi

$ 0.004209
$ 0.004209$ 0.004209

$ 0.004546
$ 0.004546$ 0.004546

$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877$ 0.14628067245213877

$ 0.002600777060820652
$ 0.002600777060820652$ 0.002600777060820652

-1.27%

-2.31%

+4.77%

+4.77%

Smoking Chicken Fish (SCF) harga masa nyata ialah $ 0.004301. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCF didagangkan antara $ 0.004209 rendah dan $ 0.004546 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCF sepanjang masa ialah $ 0.14628067245213877, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002600777060820652.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCF telah berubah sebanyak -1.27% sejak sejam yang lalu, -2.31% dalam 24 jam dan +4.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smoking Chicken Fish (SCF) Maklumat Pasaran

No.1523

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

$ 60.29K
$ 60.29K$ 60.29K

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

999.91M
999.91M 999.91M

999,915,963.72
999,915,963.72 999,915,963.72

999,910,648.1
999,910,648.1 999,910,648.1

99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Smoking Chicken Fish ialah $ 4.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.29K. Bekalan edaran SCF ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999910648.1. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.30M.

Smoking Chicken Fish (SCF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Smoking Chicken Fish hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001017-2.31%
30 Hari$ -0.001386-24.38%
60 Hari$ -0.003535-45.12%
90 Hari$ -0.003454-44.54%
Perubahan Harga Smoking Chicken Fish Hari Ini

Hari ini, SCF mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001017 (-2.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSmoking Chicken Fish

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001386 (-24.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Smoking Chicken Fish

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SCF mengalami perubahan sebanyak $ -0.003535 (-45.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Smoking Chicken Fish

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003454 (-44.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Smoking Chicken Fish (SCF)?

Semak Smoking Chicken Fishhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Smoking Chicken Fish pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SCF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Smoking Chicken Fish di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Smoking Chicken Fish anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Smoking Chicken Fish Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Smoking Chicken Fish (SCF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Smoking Chicken Fish (SCF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smoking Chicken Fish.

Semak Smoking Chicken Fish ramalan harga sekarang!

Tokenomik Smoking Chicken Fish (SCF)

Memahami tokenomik Smoking Chicken Fish (SCF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Smoking Chicken Fish (SCF)

Mencari cara membeli Smoking Chicken Fish? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Smoking Chicken Fish di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SCF kepada Mata Wang Tempatan

1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke VND
113.180815
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke AUD
A$0.00640849
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke GBP
0.00313973
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke EUR
0.00361284
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke USD
$0.004301
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke MYR
RM0.0180642
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke TRY
0.17754528
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke JPY
¥0.627946
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke ARS
ARS$6.28797598
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke RUB
0.35633785
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke INR
0.37870305
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke IDR
Rp70.50818544
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke KRW
5.94058421
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke PHP
0.24502797
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke EGP
￡E.0.20696412
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke BRL
R$0.02283831
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke CAD
C$0.00589237
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke BDT
0.5238618
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke NGN
6.42896276
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke COP
$16.80078125
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke ZAR
R.0.07470837
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke UAH
0.17707217
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke VES
Bs0.68816
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke CLP
$4.081649
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke PKR
Rs1.22079584
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke KZT
2.32735712
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke THB
฿0.13629869
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke TWD
NT$0.12950311
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke AED
د.إ0.01578467
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke CHF
Fr0.00335478
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke HKD
HK$0.03346178
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke AMD
֏1.6447024
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke MAD
.د.م0.03857997
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke MXN
$0.07888034
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke SAR
ريال0.01612875
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke PLN
0.01544059
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke RON
лв0.01840828
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke SEK
kr0.03978425
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke BGN
лв0.00709665
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke HUF
Ft1.41756659
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke CZK
0.08847157
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke KWD
د.ك0.001311805
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke ILS
0.01432233
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke AOA
Kz3.92066257
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke BHD
.د.ب0.001621477
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke BMD
$0.004301
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke DKK
kr0.02713931
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke HNL
L0.11281523
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke MUR
0.19462025
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke NAD
$0.07470837
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke NOK
kr0.0421498
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke NZD
$0.00718267
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke PAB
B/.0.004301
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke PGK
K0.01797818
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke QAR
ر.ق0.01565564
1 Smoking Chicken Fish(SCF) ke RSD
дин.0.4262291

Smoking Chicken Fish Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Smoking Chicken Fish, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Smoking Chicken Fish Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Smoking Chicken Fish

Berapakah nilai Smoking Chicken Fish (SCF) hari ini?
Harga langsung SCF dalam USD ialah 0.004301 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCF ke USD?
Harga semasa SCF ke USD ialah $ 0.004301. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Smoking Chicken Fish?
Had pasaran untuk SCF ialah $ 4.30M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCF?
Bekalan edaran SCF ialah 999.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCF?
SCF mencapai harga ATH sebanyak 0.14628067245213877 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCF?
SCF melihat harga ATL sebanyak 0.002600777060820652 USD.
Berapakah jumlah dagangan SCF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCFialah $ 60.29K USD.
Adakah SCF akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:50:34 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SCF-ke-USD

Jumlah

SCF
SCF
USD
USD

1 SCF = 0.004301 USD

Berdagang SCF

SCFUSDT
$0.004301
$0.004301$0.004301
-2.33%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan