Lihat cerapan utama tentang Smoking Chicken Fish (SCF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Smoking Chicken Fish (SCF) Maklumat

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Laman Web Rasmi:
https://smokingchickenfish.xyz
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Smoking Chicken Fish (SCF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.06M
Jumlah Bekalan:
$ 999.91M
Bekalan Edaran:
$ 999.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.39999
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002600777060820652
Harga Semasa:
$ 0.004059
Tokenomik Smoking Chicken Fish (SCF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Smoking Chicken Fish (SCF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCF, terokai SCF harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.