SCI6900 Harga Hari Ini

Harga langsung SCI6900 (SCI6900) hari ini ialah $ 0.0003206, dengan 17.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SCI6900 kepada USD penukaran adalah $ 0.0003206 setiap SCI6900.

SCI6900 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SCI6900. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SCI6900 didagangkan antara $ 0.0002605 (rendah) dan $ 0.0003643 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SCI6900 dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -24.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.39K.

SCI6900 (SCI6900) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.39K$ 56.39K $ 56.39K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 320.60K$ 320.60K $ 320.60K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa SCI6900 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.39K. Bekalan edaran SCI6900 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 320.60K.