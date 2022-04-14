Tokenomik Scotty Beam (SCOTTY)

Tokenomik Scotty Beam (SCOTTY)

Lihat cerapan utama tentang Scotty Beam (SCOTTY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Scotty Beam (SCOTTY) Maklumat

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Laman Web Rasmi:
https://scottybeam.io/
Kertas putih:
https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Scotty Beam (SCOTTY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 167.96K
$ 167.96K$ 167.96K
Jumlah Bekalan:
$ 750.00M
$ 750.00M$ 750.00M
Bekalan Edaran:
$ 460.67M
$ 460.67M$ 460.67M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 273.45K
$ 273.45K$ 273.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2485
$ 0.2485$ 0.2485
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000265989418436096
$ 0.000265989418436096$ 0.000265989418436096
Harga Semasa:
$ 0.0003646
$ 0.0003646$ 0.0003646

Tokenomik Scotty Beam (SCOTTY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Scotty Beam (SCOTTY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCOTTY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCOTTY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCOTTY, terokai SCOTTY harga langsung token!

Cara Membeli SCOTTY

Berminat untuk menambah Scotty Beam (SCOTTY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SCOTTY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Scotty Beam (SCOTTY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SCOTTY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SCOTTY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SCOTTY? Halaman ramalan harga SCOTTY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.