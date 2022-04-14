Tokenomik Script Network (SCPT)

Lihat cerapan utama tentang Script Network (SCPT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Script Network (SCPT) Maklumat

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Laman Web Rasmi:
https://token.script.tv
Kertas putih:
https://documentation.script.tv
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA

Script Network (SCPT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Script Network (SCPT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 322.77K
$ 322.77K$ 322.77K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 680.81M
$ 680.81M$ 680.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 474.10K
$ 474.10K$ 474.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.062
$ 0.062$ 0.062
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402
Harga Semasa:
$ 0.0004741
$ 0.0004741$ 0.0004741

Tokenomik Script Network (SCPT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Script Network (SCPT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCPT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCPT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCPT, terokai SCPT harga langsung token!

Cara Membeli SCPT

Berminat untuk menambah Script Network (SCPT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SCPT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Script Network (SCPT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SCPT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SCPT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SCPT? Halaman ramalan harga SCPT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.