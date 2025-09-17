Lagi Mengenai SCR

Scroll Logo

ScrollHargae(SCR)

1 SCR ke USD Harga Langsung:

$0.3204
$0.3204$0.3204
-0.58%1D
USD
Scroll (SCR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:23:42 (UTC+8)

Scroll (SCR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3113
$ 0.3113$ 0.3113
24J Rendah
$ 0.3231
$ 0.3231$ 0.3231
24J Tinggi

$ 0.3113
$ 0.3113$ 0.3113

$ 0.3231
$ 0.3231$ 0.3231

$ 1.4486612282516773
$ 1.4486612282516773$ 1.4486612282516773

$ 0.20737186586456552
$ 0.20737186586456552$ 0.20737186586456552

-0.22%

-0.58%

-4.28%

-4.28%

Scroll (SCR) harga masa nyata ialah $ 0.3204. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCR didagangkan antara $ 0.3113 rendah dan $ 0.3231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCR sepanjang masa ialah $ 1.4486612282516773, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.20737186586456552.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCR telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan -4.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scroll (SCR) Maklumat Pasaran

No.520

$ 60.88M
$ 60.88M$ 60.88M

$ 459.49K
$ 459.49K$ 459.49K

$ 320.40M
$ 320.40M$ 320.40M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SCROLL

Had Pasaran semasa Scroll ialah $ 60.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 459.49K. Bekalan edaran SCR ialah 190.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 320.40M.

Scroll (SCR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Scroll hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001869-0.58%
30 Hari$ -0.0723-18.42%
60 Hari$ -0.0069-2.11%
90 Hari$ +0.0756+30.88%
Perubahan Harga Scroll Hari Ini

Hari ini, SCR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001869 (-0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariScroll

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0723 (-18.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Scroll

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SCR mengalami perubahan sebanyak $ -0.0069 (-2.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Scroll

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0756 (+30.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Scroll (SCR)?

Semak Scrollhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Scroll (SCR)

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

Scroll tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Scroll pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SCR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Scroll di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Scroll anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Scroll Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Scroll (SCR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Scroll (SCR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scroll.

Semak Scroll ramalan harga sekarang!

Tokenomik Scroll (SCR)

Memahami tokenomik Scroll (SCR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Scroll (SCR)

Mencari cara membeli Scroll? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Scroll di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SCR kepada Mata Wang Tempatan

1 Scroll(SCR) ke VND
8,431.326
1 Scroll(SCR) ke AUD
A$0.477396
1 Scroll(SCR) ke GBP
0.233892
1 Scroll(SCR) ke EUR
0.269136
1 Scroll(SCR) ke USD
$0.3204
1 Scroll(SCR) ke MYR
RM1.34568
1 Scroll(SCR) ke TRY
13.222908
1 Scroll(SCR) ke JPY
¥46.7784
1 Scroll(SCR) ke ARS
ARS$469.104048
1 Scroll(SCR) ke RUB
26.654076
1 Scroll(SCR) ke INR
28.1952
1 Scroll(SCR) ke IDR
Rp5,252.458176
1 Scroll(SCR) ke KRW
442.539684
1 Scroll(SCR) ke PHP
18.237168
1 Scroll(SCR) ke EGP
￡E.15.401628
1 Scroll(SCR) ke BRL
R$1.69812
1 Scroll(SCR) ke CAD
C$0.438948
1 Scroll(SCR) ke BDT
39.02472
1 Scroll(SCR) ke NGN
478.921104
1 Scroll(SCR) ke COP
$1,246.69242
1 Scroll(SCR) ke ZAR
R.5.562144
1 Scroll(SCR) ke UAH
13.190868
1 Scroll(SCR) ke VES
Bs51.264
1 Scroll(SCR) ke CLP
$304.38
1 Scroll(SCR) ke PKR
Rs90.942336
1 Scroll(SCR) ke KZT
173.374848
1 Scroll(SCR) ke THB
฿10.15668
1 Scroll(SCR) ke TWD
NT$9.647244
1 Scroll(SCR) ke AED
د.إ1.175868
1 Scroll(SCR) ke CHF
Fr0.249912
1 Scroll(SCR) ke HKD
HK$2.492712
1 Scroll(SCR) ke AMD
֏122.52096
1 Scroll(SCR) ke MAD
.د.م2.873988
1 Scroll(SCR) ke MXN
$5.856912
1 Scroll(SCR) ke SAR
ريال1.2015
1 Scroll(SCR) ke PLN
1.147032
1 Scroll(SCR) ke RON
лв1.368108
1 Scroll(SCR) ke SEK
kr2.957292
1 Scroll(SCR) ke BGN
лв0.52866
1 Scroll(SCR) ke HUF
Ft105.325092
1 Scroll(SCR) ke CZK
6.571404
1 Scroll(SCR) ke KWD
د.ك0.0974016
1 Scroll(SCR) ke ILS
1.066932
1 Scroll(SCR) ke AOA
Kz292.067028
1 Scroll(SCR) ke BHD
.د.ب0.1204704
1 Scroll(SCR) ke BMD
$0.3204
1 Scroll(SCR) ke DKK
kr2.015316
1 Scroll(SCR) ke HNL
L8.404092
1 Scroll(SCR) ke MUR
14.4981
1 Scroll(SCR) ke NAD
$5.565348
1 Scroll(SCR) ke NOK
kr3.130308
1 Scroll(SCR) ke NZD
$0.535068
1 Scroll(SCR) ke PAB
B/.0.3204
1 Scroll(SCR) ke PGK
K1.339272
1 Scroll(SCR) ke QAR
ر.ق1.166256
1 Scroll(SCR) ke RSD
дин.31.67154

Scroll Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Scroll, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Scroll Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Scroll

Berapakah nilai Scroll (SCR) hari ini?
Harga langsung SCR dalam USD ialah 0.3204 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCR ke USD?
Harga semasa SCR ke USD ialah $ 0.3204. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Scroll?
Had pasaran untuk SCR ialah $ 60.88M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCR?
Bekalan edaran SCR ialah 190.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCR?
SCR mencapai harga ATH sebanyak 1.4486612282516773 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCR?
SCR melihat harga ATL sebanyak 0.20737186586456552 USD.
Berapakah jumlah dagangan SCR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCRialah $ 459.49K USD.
Adakah SCR akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:23:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SCR-ke-USD

Jumlah

SCR
SCR
USD
USD

1 SCR = 0.3204 USD

Berdagang SCR

SCRUSDT
$0.3204
$0.3204$0.3204
-0.52%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan