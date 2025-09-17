Lagi Mengenai SCRT

$0.1727
-0.63%1D
SCRT (SCRT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:23:53 (UTC+8)

SCRT (SCRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1678
24J Rendah
$ 0.1743
24J Tinggi

$ 0.1678
$ 0.1743
$ 10.644924210205865
$ 0.13660114265754694
-0.12%

-0.63%

-1.54%

-1.54%

SCRT (SCRT) harga masa nyata ialah $ 0.1727. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCRT didagangkan antara $ 0.1678 rendah dan $ 0.1743 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCRT sepanjang masa ialah $ 10.644924210205865, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.13660114265754694.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCRT telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan -1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SCRT (SCRT) Maklumat Pasaran

No.558

$ 55.10M
$ 159.05K
$ 57.69M
319.06M
--
334,023,882.220889
2021-03-03 00:00:00

SCRT

Had Pasaran semasa SCRT ialah $ 55.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 159.05K. Bekalan edaran SCRT ialah 319.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 334023882.220889. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.69M.

SCRT (SCRT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SCRT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001095-0.63%
30 Hari$ -0.0202-10.48%
60 Hari$ -0.0179-9.40%
90 Hari$ +0.0134+8.41%
Perubahan Harga SCRT Hari Ini

Hari ini, SCRT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001095 (-0.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSCRT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0202 (-10.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SCRT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SCRT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0179 (-9.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SCRT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0134 (+8.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SCRT (SCRT)?

Semak SCRThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SCRT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SCRT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SCRT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SCRT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SCRT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SCRT (SCRT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SCRT (SCRT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SCRT.

Semak SCRT ramalan harga sekarang!

Tokenomik SCRT (SCRT)

Memahami tokenomik SCRT (SCRT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCRT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SCRT (SCRT)

Mencari cara membeli SCRT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SCRT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SCRT kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SCRT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai SCRT (SCRT) hari ini?
Harga langsung SCRT dalam USD ialah 0.1727 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCRT ke USD?
Harga semasa SCRT ke USD ialah $ 0.1727. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SCRT?
Had pasaran untuk SCRT ialah $ 55.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCRT?
Bekalan edaran SCRT ialah 319.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCRT?
SCRT mencapai harga ATH sebanyak 10.644924210205865 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCRT?
SCRT melihat harga ATL sebanyak 0.13660114265754694 USD.
Berapakah jumlah dagangan SCRT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCRTialah $ 159.05K USD.
Adakah SCRT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCRT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCRTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:23:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

