Tokenomik SCRT (SCRT)

Lihat cerapan utama tentang SCRT (SCRT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SCRT (SCRT) Maklumat

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

Laman Web Rasmi:
https://scrt.network
Kertas putih:
https://docs.scrt.network/
Peneroka Blok:
https://www.mintscan.io/secret

SCRT (SCRT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SCRT (SCRT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 57.83M
Jumlah Bekalan:
$ 334.28M
Bekalan Edaran:
$ 319.31M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 60.54M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 10.715
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.13660114265754694
Harga Semasa:
$ 0.1811
Tokenomik SCRT (SCRT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SCRT (SCRT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCRT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCRT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCRT, terokai SCRT harga langsung token!

Cara Membeli SCRT

Berminat untuk menambah SCRT (SCRT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SCRT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

SCRT (SCRT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SCRT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SCRT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SCRT? Halaman ramalan harga SCRT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

