StaderHargae(SD)

1 SD ke USD Harga Langsung:

$0.6208
-4.90%1D
USD
Stader (SD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:08:28 (UTC+8)

Stader (SD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6141
24J Rendah
$ 0.6543
24J Tinggi

$ 0.6141
$ 0.6543
$ 9.392008992707279
$ 0.2375986202937185
+0.09%

-4.90%

-5.43%

-5.43%

Stader (SD) harga masa nyata ialah $ 0.6208. Sepanjang 24 jam yang lalu, SD didagangkan antara $ 0.6141 rendah dan $ 0.6543 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SD sepanjang masa ialah $ 9.392008992707279, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.2375986202937185.

Dari segi prestasi jangka pendek, SD telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -4.90% dalam 24 jam dan -5.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stader (SD) Maklumat Pasaran

No.723

$ 33.08M
$ 95.78K
$ 74.50M
53.28M
120,000,000
120,000,000
44.40%

ETH

Had Pasaran semasa Stader ialah $ 33.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.78K. Bekalan edaran SD ialah 53.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.50M.

Stader (SD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Stader hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.031987-4.90%
30 Hari$ -0.1181-15.99%
60 Hari$ +0.1567+33.76%
90 Hari$ +0.1902+44.17%
Perubahan Harga Stader Hari Ini

Hari ini, SD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.031987 (-4.90%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStader

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1181 (-15.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Stader

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SD mengalami perubahan sebanyak $ +0.1567 (+33.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Stader

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1902 (+44.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Stader (SD)?

Semak Staderhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Stader (SD)

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Stader tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stader pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Stader di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stader anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stader Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stader (SD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stader (SD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stader.

Semak Stader ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stader (SD)

Memahami tokenomik Stader (SD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stader (SD)

Mencari cara membeli Stader? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stader di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SD kepada Mata Wang Tempatan

Stader Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stader, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Stader Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stader

Berapakah nilai Stader (SD) hari ini?
Harga langsung SD dalam USD ialah 0.6208 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SD ke USD?
Harga semasa SD ke USD ialah $ 0.6208. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stader?
Had pasaran untuk SD ialah $ 33.08M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SD?
Bekalan edaran SD ialah 53.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SD?
SD mencapai harga ATH sebanyak 9.392008992707279 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SD?
SD melihat harga ATL sebanyak 0.2375986202937185 USD.
Berapakah jumlah dagangan SD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SDialah $ 95.78K USD.
Adakah SD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

