Lagi Mengenai SDT

Maklumat Harga SDT

Kertas putih SDT

Laman Web Rasmi SDT

Tokenomik SDT

Ramalan Harga SDT

Sejarah SDT

SDT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SDT-ke-Fiat

SDT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SkyNity Logo

SkyNityHargae(SDT)

1 SDT ke USD Harga Langsung:

$0.035
$0.035$0.035
-29.97%1D
USD
SkyNity (SDT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:04:05 (UTC+8)

SkyNity (SDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
24J Rendah
$ 0.05447
$ 0.05447$ 0.05447
24J Tinggi

$ 0.035
$ 0.035$ 0.035

$ 0.05447
$ 0.05447$ 0.05447

--
----

--
----

0.00%

-29.97%

-2.78%

-2.78%

SkyNity (SDT) harga masa nyata ialah $ 0.035. Sepanjang 24 jam yang lalu, SDT didagangkan antara $ 0.035 rendah dan $ 0.05447 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SDT sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, SDT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -29.97% dalam 24 jam dan -2.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SkyNity (SDT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 500.73
$ 500.73$ 500.73

$ 7.00M
$ 7.00M$ 7.00M

--
----

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BASE

Had Pasaran semasa SkyNity ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 500.73. Bekalan edaran SDT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.00M.

SkyNity (SDT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SkyNity hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0149786-29.97%
30 Hari$ -0.0274-43.92%
60 Hari$ -0.05225-59.89%
90 Hari$ -0.0779-69.00%
Perubahan Harga SkyNity Hari Ini

Hari ini, SDT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0149786 (-29.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSkyNity

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0274 (-43.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SkyNity

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SDT mengalami perubahan sebanyak $ -0.05225 (-59.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SkyNity

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0779 (-69.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SkyNity (SDT)?

Semak SkyNityhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SkyNity (SDT)

Thrilling Web3 strategy MMO game with sustainable economy. Revolutionary AI Agents to strategize & avail, live balance by AI Gods interaction.

SkyNity tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SkyNity pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SDT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SkyNity di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SkyNity anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SkyNity Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SkyNity (SDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SkyNity (SDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SkyNity.

Semak SkyNity ramalan harga sekarang!

Tokenomik SkyNity (SDT)

Memahami tokenomik SkyNity (SDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SkyNity (SDT)

Mencari cara membeli SkyNity? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SkyNity di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SDT kepada Mata Wang Tempatan

1 SkyNity(SDT) ke VND
921.025
1 SkyNity(SDT) ke AUD
A$0.05215
1 SkyNity(SDT) ke GBP
0.02555
1 SkyNity(SDT) ke EUR
0.0294
1 SkyNity(SDT) ke USD
$0.035
1 SkyNity(SDT) ke MYR
RM0.147
1 SkyNity(SDT) ke TRY
1.44445
1 SkyNity(SDT) ke JPY
¥5.11
1 SkyNity(SDT) ke ARS
ARS$51.3947
1 SkyNity(SDT) ke RUB
2.912
1 SkyNity(SDT) ke INR
3.07615
1 SkyNity(SDT) ke IDR
Rp573.7704
1 SkyNity(SDT) ke KRW
48.27585
1 SkyNity(SDT) ke PHP
1.98765
1 SkyNity(SDT) ke EGP
￡E.1.6828
1 SkyNity(SDT) ke BRL
R$0.1855
1 SkyNity(SDT) ke CAD
C$0.04795
1 SkyNity(SDT) ke BDT
4.263
1 SkyNity(SDT) ke NGN
52.395
1 SkyNity(SDT) ke COP
$136.18675
1 SkyNity(SDT) ke ZAR
R.0.6062
1 SkyNity(SDT) ke UAH
1.44095
1 SkyNity(SDT) ke VES
Bs5.6
1 SkyNity(SDT) ke CLP
$33.215
1 SkyNity(SDT) ke PKR
Rs9.9344
1 SkyNity(SDT) ke KZT
18.9392
1 SkyNity(SDT) ke THB
฿1.1088
1 SkyNity(SDT) ke TWD
NT$1.05315
1 SkyNity(SDT) ke AED
د.إ0.12845
1 SkyNity(SDT) ke CHF
Fr0.0273
1 SkyNity(SDT) ke HKD
HK$0.2723
1 SkyNity(SDT) ke AMD
֏13.384
1 SkyNity(SDT) ke MAD
.د.م0.31395
1 SkyNity(SDT) ke MXN
$0.64015
1 SkyNity(SDT) ke SAR
ريال0.13125
1 SkyNity(SDT) ke PLN
0.1253
1 SkyNity(SDT) ke RON
лв0.1498
1 SkyNity(SDT) ke SEK
kr0.3227
1 SkyNity(SDT) ke BGN
лв0.05775
1 SkyNity(SDT) ke HUF
Ft11.49015
1 SkyNity(SDT) ke CZK
0.71715
1 SkyNity(SDT) ke KWD
د.ك0.01064
1 SkyNity(SDT) ke ILS
0.11655
1 SkyNity(SDT) ke AOA
Kz32.08065
1 SkyNity(SDT) ke BHD
.د.ب0.013195
1 SkyNity(SDT) ke BMD
$0.035
1 SkyNity(SDT) ke DKK
kr0.22015
1 SkyNity(SDT) ke HNL
L0.9156
1 SkyNity(SDT) ke MUR
1.5883
1 SkyNity(SDT) ke NAD
$0.60795
1 SkyNity(SDT) ke NOK
kr0.3416
1 SkyNity(SDT) ke NZD
$0.05845
1 SkyNity(SDT) ke PAB
B/.0.035
1 SkyNity(SDT) ke PGK
K0.14595
1 SkyNity(SDT) ke QAR
ر.ق0.1274
1 SkyNity(SDT) ke RSD
дин.3.45555

SkyNity Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SkyNity, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SkyNity Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SkyNity

Berapakah nilai SkyNity (SDT) hari ini?
Harga langsung SDT dalam USD ialah 0.035 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SDT ke USD?
Harga semasa SDT ke USD ialah $ 0.035. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SkyNity?
Had pasaran untuk SDT ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SDT?
Bekalan edaran SDT ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SDT?
SDT mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SDT?
SDT melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan SDT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SDTialah $ 500.73 USD.
Adakah SDT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SDT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SDTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:04:05 (UTC+8)

SkyNity (SDT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SDT-ke-USD

Jumlah

SDT
SDT
USD
USD

1 SDT = 0.035 USD

Berdagang SDT

SDTUSDT
$0.035
$0.035$0.035
-29.97%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan