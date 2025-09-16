Lagi Mengenai SEED

SEEDHargae(SEED)

1 SEED ke USD Harga Langsung:

$0.001027
+0.48%1D
USD
SEED (SEED) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:03 (UTC+8)

SEED (SEED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001019
24J Rendah
$ 0.001031
24J Tinggi

$ 0.001019
$ 0.001031
$ 0.02706459218732856
$ 0.001016197397918294
+0.09%

+0.48%

-0.87%

-0.87%

SEED (SEED) harga masa nyata ialah $ 0.001027. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEED didagangkan antara $ 0.001019 rendah dan $ 0.001031 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEED sepanjang masa ialah $ 0.02706459218732856, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001016197397918294.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEED telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SEED (SEED) Maklumat Pasaran

No.2622

$ 365.43K
$ 177.92K
$ 1.03M
355.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
35.58%

SUI

Had Pasaran semasa SEED ialah $ 365.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 177.92K. Bekalan edaran SEED ialah 355.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.

SEED (SEED) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SEED hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000491+0.48%
30 Hari$ -0.000002-0.20%
60 Hari$ -0.000442-30.09%
90 Hari$ -0.001174-53.34%
Perubahan Harga SEED Hari Ini

Hari ini, SEED mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000491 (+0.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSEED

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000002 (-0.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SEED

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SEED mengalami perubahan sebanyak $ -0.000442 (-30.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SEED

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001174 (-53.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SEED (SEED)?

Semak SEEDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SEED (SEED)

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

SEED tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SEED pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SEED ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SEED di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SEED anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SEED Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SEED (SEED) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SEED (SEED) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SEED.

Semak SEED ramalan harga sekarang!

Tokenomik SEED (SEED)

Memahami tokenomik SEED (SEED) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SEED dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SEED (SEED)

Mencari cara membeli SEED? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SEED di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SEED kepada Mata Wang Tempatan

1 SEED(SEED) ke VND
27.025505
1 SEED(SEED) ke AUD
A$0.00153023
1 SEED(SEED) ke GBP
0.00074971
1 SEED(SEED) ke EUR
0.00086268
1 SEED(SEED) ke USD
$0.001027
1 SEED(SEED) ke MYR
RM0.0043134
1 SEED(SEED) ke TRY
0.04239456
1 SEED(SEED) ke JPY
¥0.149942
1 SEED(SEED) ke ARS
ARS$1.50145346
1 SEED(SEED) ke RUB
0.08508695
1 SEED(SEED) ke INR
0.09042735
1 SEED(SEED) ke IDR
Rp16.83606288
1 SEED(SEED) ke KRW
1.41850267
1 SEED(SEED) ke PHP
0.05850819
1 SEED(SEED) ke EGP
￡E.0.04941924
1 SEED(SEED) ke BRL
R$0.00545337
1 SEED(SEED) ke CAD
C$0.00140699
1 SEED(SEED) ke BDT
0.1250886
1 SEED(SEED) ke NGN
1.53511852
1 SEED(SEED) ke COP
$4.01171875
1 SEED(SEED) ke ZAR
R.0.01783899
1 SEED(SEED) ke UAH
0.04228159
1 SEED(SEED) ke VES
Bs0.16432
1 SEED(SEED) ke CLP
$0.974623
1 SEED(SEED) ke PKR
Rs0.29150368
1 SEED(SEED) ke KZT
0.55573024
1 SEED(SEED) ke THB
฿0.03254563
1 SEED(SEED) ke TWD
NT$0.03092297
1 SEED(SEED) ke AED
د.إ0.00376909
1 SEED(SEED) ke CHF
Fr0.00080106
1 SEED(SEED) ke HKD
HK$0.00799006
1 SEED(SEED) ke AMD
֏0.3927248
1 SEED(SEED) ke MAD
.د.م0.00921219
1 SEED(SEED) ke MXN
$0.01883518
1 SEED(SEED) ke SAR
ريال0.00385125
1 SEED(SEED) ke PLN
0.00368693
1 SEED(SEED) ke RON
лв0.00439556
1 SEED(SEED) ke SEK
kr0.00949975
1 SEED(SEED) ke BGN
лв0.00169455
1 SEED(SEED) ke HUF
Ft0.33848893
1 SEED(SEED) ke CZK
0.02112539
1 SEED(SEED) ke KWD
د.ك0.000313235
1 SEED(SEED) ke ILS
0.00341991
1 SEED(SEED) ke AOA
Kz0.93618239
1 SEED(SEED) ke BHD
.د.ب0.000387179
1 SEED(SEED) ke BMD
$0.001027
1 SEED(SEED) ke DKK
kr0.00648037
1 SEED(SEED) ke HNL
L0.02693821
1 SEED(SEED) ke MUR
0.04647175
1 SEED(SEED) ke NAD
$0.01783899
1 SEED(SEED) ke NOK
kr0.0100646
1 SEED(SEED) ke NZD
$0.00171509
1 SEED(SEED) ke PAB
B/.0.001027
1 SEED(SEED) ke PGK
K0.00429286
1 SEED(SEED) ke QAR
ر.ق0.00373828
1 SEED(SEED) ke RSD
дин.0.1017757

SEED Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SEED, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SEED Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SEED

Berapakah nilai SEED (SEED) hari ini?
Harga langsung SEED dalam USD ialah 0.001027 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SEED ke USD?
Harga semasa SEED ke USD ialah $ 0.001027. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SEED?
Had pasaran untuk SEED ialah $ 365.43K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SEED?
Bekalan edaran SEED ialah 355.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SEED?
SEED mencapai harga ATH sebanyak 0.02706459218732856 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SEED?
SEED melihat harga ATL sebanyak 0.001016197397918294 USD.
Berapakah jumlah dagangan SEED?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SEEDialah $ 177.92K USD.
Adakah SEED akan naik lebih tinggi tahun ini?
SEED mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SEEDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

