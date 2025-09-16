Apakah itu SEI (SEI)

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SEI Berapakah nilai SEI (SEI) hari ini? Harga langsung SEI dalam USD ialah 0.3171 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SEI ke USD? $ 0.3171 . Lihat Harga semasa SEI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SEI? Had pasaran untuk SEI ialah $ 1.94B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SEI? Bekalan edaran SEI ialah 6.13B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SEI? SEI mencapai harga ATH sebanyak 1.1417381468228582 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SEI? SEI melihat harga ATL sebanyak 0.007989041448526595 USD . Berapakah jumlah dagangan SEI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SEIialah $ 3.82M USD . Adakah SEI akan naik lebih tinggi tahun ini? SEI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SEIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

