Lagi Mengenai SEI

Maklumat Harga SEI

Kertas putih SEI

Laman Web Rasmi SEI

Tokenomik SEI

Ramalan Harga SEI

Sejarah SEI

SEI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SEI-ke-Fiat

SEI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SEI Logo

SEIHargae(SEI)

1 SEI ke USD Harga Langsung:

$0.3172
$0.3172$0.3172
+0.53%1D
USD
SEI (SEI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:10 (UTC+8)

SEI (SEI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3111
$ 0.3111$ 0.3111
24J Rendah
$ 0.3223
$ 0.3223$ 0.3223
24J Tinggi

$ 0.3111
$ 0.3111$ 0.3111

$ 0.3223
$ 0.3223$ 0.3223

$ 1.1417381468228582
$ 1.1417381468228582$ 1.1417381468228582

$ 0.007989041448526595
$ 0.007989041448526595$ 0.007989041448526595

-0.69%

+0.53%

+0.92%

+0.92%

SEI (SEI) harga masa nyata ialah $ 0.3171. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEI didagangkan antara $ 0.3111 rendah dan $ 0.3223 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEI sepanjang masa ialah $ 1.1417381468228582, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007989041448526595.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEI telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan +0.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SEI (SEI) Maklumat Pasaran

No.57

$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 3.17B
$ 3.17B$ 3.17B

6.13B
6.13B 6.13B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.04%

SEI

Had Pasaran semasa SEI ialah $ 1.94B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.82M. Bekalan edaran SEI ialah 6.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.17B.

SEI (SEI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SEI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001672+0.53%
30 Hari$ -0.0345-9.82%
60 Hari$ -0.0343-9.77%
90 Hari$ +0.1494+89.08%
Perubahan Harga SEI Hari Ini

Hari ini, SEI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001672 (+0.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSEI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0345 (-9.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SEI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SEI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0343 (-9.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SEI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1494 (+89.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SEI (SEI)?

Semak SEIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SEI (SEI)

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

SEI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SEI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SEI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SEI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SEI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SEI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SEI (SEI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SEI (SEI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SEI.

Semak SEI ramalan harga sekarang!

Tokenomik SEI (SEI)

Memahami tokenomik SEI (SEI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SEI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SEI (SEI)

Mencari cara membeli SEI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SEI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SEI kepada Mata Wang Tempatan

1 SEI(SEI) ke VND
8,344.4865
1 SEI(SEI) ke AUD
A$0.472479
1 SEI(SEI) ke GBP
0.231483
1 SEI(SEI) ke EUR
0.266364
1 SEI(SEI) ke USD
$0.3171
1 SEI(SEI) ke MYR
RM1.33182
1 SEI(SEI) ke TRY
13.089888
1 SEI(SEI) ke JPY
¥46.2966
1 SEI(SEI) ke ARS
ARS$463.593858
1 SEI(SEI) ke RUB
26.271735
1 SEI(SEI) ke INR
27.920655
1 SEI(SEI) ke IDR
Rp5,198.359824
1 SEI(SEI) ke KRW
437.981691
1 SEI(SEI) ke PHP
18.065187
1 SEI(SEI) ke EGP
￡E.15.258852
1 SEI(SEI) ke BRL
R$1.683801
1 SEI(SEI) ke CAD
C$0.434427
1 SEI(SEI) ke BDT
38.62278
1 SEI(SEI) ke NGN
473.988396
1 SEI(SEI) ke COP
$1,238.671875
1 SEI(SEI) ke ZAR
R.5.508027
1 SEI(SEI) ke UAH
13.055007
1 SEI(SEI) ke VES
Bs50.736
1 SEI(SEI) ke CLP
$300.9279
1 SEI(SEI) ke PKR
Rs90.005664
1 SEI(SEI) ke KZT
171.589152
1 SEI(SEI) ke THB
฿10.048899
1 SEI(SEI) ke TWD
NT$9.547881
1 SEI(SEI) ke AED
د.إ1.163757
1 SEI(SEI) ke CHF
Fr0.247338
1 SEI(SEI) ke HKD
HK$2.467038
1 SEI(SEI) ke AMD
֏121.25904
1 SEI(SEI) ke MAD
.د.م2.844387
1 SEI(SEI) ke MXN
$5.815614
1 SEI(SEI) ke SAR
ريال1.189125
1 SEI(SEI) ke PLN
1.138389
1 SEI(SEI) ke RON
лв1.357188
1 SEI(SEI) ke SEK
kr2.933175
1 SEI(SEI) ke BGN
лв0.523215
1 SEI(SEI) ke HUF
Ft104.512989
1 SEI(SEI) ke CZK
6.522747
1 SEI(SEI) ke KWD
د.ك0.0967155
1 SEI(SEI) ke ILS
1.055943
1 SEI(SEI) ke AOA
Kz289.058847
1 SEI(SEI) ke BHD
.د.ب0.1195467
1 SEI(SEI) ke BMD
$0.3171
1 SEI(SEI) ke DKK
kr2.000901
1 SEI(SEI) ke HNL
L8.317533
1 SEI(SEI) ke MUR
14.348775
1 SEI(SEI) ke NAD
$5.508027
1 SEI(SEI) ke NOK
kr3.10758
1 SEI(SEI) ke NZD
$0.529557
1 SEI(SEI) ke PAB
B/.0.3171
1 SEI(SEI) ke PGK
K1.325478
1 SEI(SEI) ke QAR
ر.ق1.154244
1 SEI(SEI) ke RSD
дин.31.42461

SEI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SEI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SEI Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SEI

Berapakah nilai SEI (SEI) hari ini?
Harga langsung SEI dalam USD ialah 0.3171 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SEI ke USD?
Harga semasa SEI ke USD ialah $ 0.3171. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SEI?
Had pasaran untuk SEI ialah $ 1.94B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SEI?
Bekalan edaran SEI ialah 6.13B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SEI?
SEI mencapai harga ATH sebanyak 1.1417381468228582 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SEI?
SEI melihat harga ATL sebanyak 0.007989041448526595 USD.
Berapakah jumlah dagangan SEI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SEIialah $ 3.82M USD.
Adakah SEI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SEI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SEIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:10 (UTC+8)

SEI (SEI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SEI-ke-USD

Jumlah

SEI
SEI
USD
USD

1 SEI = 0.3171 USD

Berdagang SEI

SEIUSDT
$0.3172
$0.3172$0.3172
+0.50%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan