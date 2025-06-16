Kryptonite Sejarah Harga
Tempoh Masa: 2025-06-16 ~ 2025-09-16
- Setiap hari
- Mingguan
- Bulanan
|tarikh
|Buka
|Tinggi
|Rendah
|Tutup
|Jumlah
Mengenai Kryptonite Sejarah Harga
Kryptonite pemantauan sejarah harga ialah alat penting untuk pelabur mata wang kripto, membolehkan mereka menjejaki prestasi pelaburan mereka dengan mudah. Ciri ini menawarkan pandangan menyeluruh tentang Kryptonitepergerakan harga dari semasa ke semasa, termasuk nilai pembukaan, kemuncak dan harga penutupan, serta volum dagangan Selain itu, ia memberikan gambaran pantas perubahan peratusan harian, menyerlahkan hari dengan perubahan harga yang ketara. Terutama, Kryptonite mencapai nilai tertinggi pada -, mendaki ke tahap yang mengejutkan 0 USD. Maklumat harga yang dibentangkan di sini diperoleh secara eksklusif daripada sejarah perdagangan MEXC yang memastikan kebolehpercayaan dan ketepatan. Data harga Kryptonite sejarah kami tersedia dalam pelbagai selang: 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan, meliputi metrik buka, tinggi, rendah, tutup dan volum. Data ini diuji dengan teliti untuk ketekalan, kesempurnaan dan ketepatan, menjadikannya ideal untuk simulasi perdagangan dan ujian belakang. Set data ini boleh diakses untuk muat turun percuma dan dikemas kini dalam masa nyata, menyediakan sumber yang berharga untuk pelabur.
Kryptonite Aplikasi Data Sejarah dalam Perdagangan
KryptoniteData sejarah memainkan peranan penting dalam strategi perdagangan. Berikut adalah cara ia digunakan:
1. Analisis Teknikal: Pedagang leveraj Kryptonitedata sejarah untuk mengenal pasti trend dan corak pasaran. Menggunakan alat seperti carta dan bantuan visual, mereka mengenal pasti corak untuk membimbing keputusan kemasukan dan pengeluaran pasaran mereka. Pendekatan yang berkesan melibatkan penyimpanan Kryptonitedata sejarah dalam GridDB dan menganalisisnya dengan Python, menggunakan perpustakaan seperti Matplotlib untuk visualisasi, dan Pandas, Numpy dan Scipy untuk analisis data.
2. Ramalan Harga: Data sejarah adalah kunci dalam meramalkan Kryptonitepergerakan harga. Dengan meneliti trend pasaran yang lalu, peniaga boleh melihat corak dan meramalkan gelagat pasaran masa hadapan. Data sejarah terperinci Kryptonite, memberikan pandangan setiap minit mengenai harga buka, tinggi, rendah, dan tutup, adalah penting untuk membangunkan dan melatih model ramalan, sekali gus membantu dalam membuat keputusan dagangan yang berinformasi.
3. Pengurusan Risiko: Akses kepada data sejarah membolehkan pedagang menilai risiko yang berkaitan dengan Kryptonite pelaburan. Ia membantu dalam memahami Kryptoniteturun naik, yang membawa kepada pilihan pelaburan yang lebih termaklum.
4. Pengurusan Portfolio: Data sejarah membantu dalam menjejak prestasi pelaburan dari semasa ke semasa. Ini membolehkan peniaga mengenal pasti aset yang tidak berprestasi baik dan melaraskan portfolio mereka untuk mengoptimumkan pulangan.
5. Bot Perdagangan Latihan: Kryptonite Data pasaran mata wang kripto sejarah OHLC (buka, tinggi, rendah, tutup) boleh dimuat turun untuk melatih Kryptonite bot perdagangan, bertujuan untuk mencapai prestasi mengatasi pasaran.
Alat dan sumber ini membolehkan pedagang menyelam jauh ke dalam Kryptonitedata sejarah, memberikan pandangan berharga dan potensi untuk meningkatkan strategi perdagangan mereka.
Penafian
Kandungan ini disediakan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tidak membentuk tawaran, atau permintaan tawaran atau pengesyoran oleh MEXC untuk membeli, menjual atau memegang sebarang keselamatan, produk kewangan atau instrumen yang dirujuk dalam kandungan, dan tidak bukan merupakan nasihat pelaburan, nasihat kewangan, nasihat perdagangan, atau sebarang jenis nasihat lain. Data yang dibentangkan mungkin menggambarkan harga aset yang didagangkan di bursa MEXC serta pertukaran mata wang kripto dan platform data pasaran yang lain. MEXC mungkin mengenakan yuran untuk pemprosesan transaksi mata wang kripto yang mungkin tidak ditunjukkan dalam harga penukaran yang dipaparkan. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau kelewatan dalam kandungan, atau sebarang tindakan yang diambil berdasarkan mana-mana kandungan.
Harga LangsungKryptonite
Kryptonite kini didagangkan pada harga undefined USD. Ia mempunyai permodalan pasaran sebanyak 0.00 USD dan volum perdagangan 24 jam sebanyak 0.00 USD. Terokai lebih banyak data SEILOR di laman harga langsung MEXC.
Dengan memanfaatkan statistik harga langsung Kryptonite, pengguna boleh menganalisis trend pasaran semasa dan meramalkan pergerakan kedua-dua harga jangka pendek dan jangka panjang. Dengan data masa nyata di hujung jari anda, anda boleh membuat keputusan berdasarkan fakta dan mendapatkan gambaran tentang potensi ramalan harga masa hadapan bagi Kryptonite.