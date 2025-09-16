Lagi Mengenai SEN

Maklumat Harga SEN

Kertas putih SEN

Laman Web Rasmi SEN

Tokenomik SEN

Ramalan Harga SEN

Sejarah SEN

SEN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SEN-ke-Fiat

SEN Spot

SEN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sentio Protocol Logo

Sentio ProtocolHargae(SEN)

1 SEN ke USD Harga Langsung:

$0.01845
$0.01845$0.01845
+0.87%1D
USD
Sentio Protocol (SEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:17 (UTC+8)

Sentio Protocol (SEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01813
$ 0.01813$ 0.01813
24J Rendah
$ 0.01908
$ 0.01908$ 0.01908
24J Tinggi

$ 0.01813
$ 0.01813$ 0.01813

$ 0.01908
$ 0.01908$ 0.01908

$ 0.7974958969002627
$ 0.7974958969002627$ 0.7974958969002627

$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525$ 0.000201297989722525

+0.10%

+0.87%

-5.39%

-5.39%

Sentio Protocol (SEN) harga masa nyata ialah $ 0.01845. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEN didagangkan antara $ 0.01813 rendah dan $ 0.01908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEN sepanjang masa ialah $ 0.7974958969002627, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000201297989722525.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEN telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan -5.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sentio Protocol (SEN) Maklumat Pasaran

No.1913

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

98.00M
98.00M 98.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.00%

ETH

Had Pasaran semasa Sentio Protocol ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.15K. Bekalan edaran SEN ialah 98.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.85M.

Sentio Protocol (SEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sentio Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001591+0.87%
30 Hari$ -0.00843-31.37%
60 Hari$ -0.01009-35.36%
90 Hari$ -0.01014-35.47%
Perubahan Harga Sentio Protocol Hari Ini

Hari ini, SEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001591 (+0.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSentio Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00843 (-31.37%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sentio Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SEN mengalami perubahan sebanyak $ -0.01009 (-35.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sentio Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01014 (-35.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sentio Protocol (SEN)?

Semak Sentio Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Sentio Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sentio Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sentio Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sentio Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sentio Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sentio Protocol (SEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sentio Protocol (SEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sentio Protocol.

Semak Sentio Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sentio Protocol (SEN)

Memahami tokenomik Sentio Protocol (SEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sentio Protocol (SEN)

Mencari cara membeli Sentio Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sentio Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SEN kepada Mata Wang Tempatan

1 Sentio Protocol(SEN) ke VND
485.51175
1 Sentio Protocol(SEN) ke AUD
A$0.0274905
1 Sentio Protocol(SEN) ke GBP
0.0134685
1 Sentio Protocol(SEN) ke EUR
0.015498
1 Sentio Protocol(SEN) ke USD
$0.01845
1 Sentio Protocol(SEN) ke MYR
RM0.07749
1 Sentio Protocol(SEN) ke TRY
0.761616
1 Sentio Protocol(SEN) ke JPY
¥2.6937
1 Sentio Protocol(SEN) ke ARS
ARS$26.973531
1 Sentio Protocol(SEN) ke RUB
1.5285825
1 Sentio Protocol(SEN) ke INR
1.6245225
1 Sentio Protocol(SEN) ke IDR
Rp302.458968
1 Sentio Protocol(SEN) ke KRW
25.4833245
1 Sentio Protocol(SEN) ke PHP
1.0510965
1 Sentio Protocol(SEN) ke EGP
￡E.0.887814
1 Sentio Protocol(SEN) ke BRL
R$0.0979695
1 Sentio Protocol(SEN) ke CAD
C$0.0252765
1 Sentio Protocol(SEN) ke BDT
2.24721
1 Sentio Protocol(SEN) ke NGN
27.578322
1 Sentio Protocol(SEN) ke COP
$72.0703125
1 Sentio Protocol(SEN) ke ZAR
R.0.3204765
1 Sentio Protocol(SEN) ke UAH
0.7595865
1 Sentio Protocol(SEN) ke VES
Bs2.952
1 Sentio Protocol(SEN) ke CLP
$17.50905
1 Sentio Protocol(SEN) ke PKR
Rs5.236848
1 Sentio Protocol(SEN) ke KZT
9.983664
1 Sentio Protocol(SEN) ke THB
฿0.5846805
1 Sentio Protocol(SEN) ke TWD
NT$0.5555295
1 Sentio Protocol(SEN) ke AED
د.إ0.0677115
1 Sentio Protocol(SEN) ke CHF
Fr0.014391
1 Sentio Protocol(SEN) ke HKD
HK$0.143541
1 Sentio Protocol(SEN) ke AMD
֏7.05528
1 Sentio Protocol(SEN) ke MAD
.د.م0.1654965
1 Sentio Protocol(SEN) ke MXN
$0.338373
1 Sentio Protocol(SEN) ke SAR
ريال0.0691875
1 Sentio Protocol(SEN) ke PLN
0.0662355
1 Sentio Protocol(SEN) ke RON
лв0.078966
1 Sentio Protocol(SEN) ke SEK
kr0.1706625
1 Sentio Protocol(SEN) ke BGN
лв0.0304425
1 Sentio Protocol(SEN) ke HUF
Ft6.0809355
1 Sentio Protocol(SEN) ke CZK
0.3795165
1 Sentio Protocol(SEN) ke KWD
د.ك0.00562725
1 Sentio Protocol(SEN) ke ILS
0.0614385
1 Sentio Protocol(SEN) ke AOA
Kz16.8184665
1 Sentio Protocol(SEN) ke BHD
.د.ب0.00695565
1 Sentio Protocol(SEN) ke BMD
$0.01845
1 Sentio Protocol(SEN) ke DKK
kr0.1164195
1 Sentio Protocol(SEN) ke HNL
L0.4839435
1 Sentio Protocol(SEN) ke MUR
0.8348625
1 Sentio Protocol(SEN) ke NAD
$0.3204765
1 Sentio Protocol(SEN) ke NOK
kr0.18081
1 Sentio Protocol(SEN) ke NZD
$0.0308115
1 Sentio Protocol(SEN) ke PAB
B/.0.01845
1 Sentio Protocol(SEN) ke PGK
K0.077121
1 Sentio Protocol(SEN) ke QAR
ر.ق0.067158
1 Sentio Protocol(SEN) ke RSD
дин.1.828395

Sentio Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sentio Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sentio Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sentio Protocol

Berapakah nilai Sentio Protocol (SEN) hari ini?
Harga langsung SEN dalam USD ialah 0.01845 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SEN ke USD?
Harga semasa SEN ke USD ialah $ 0.01845. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sentio Protocol?
Had pasaran untuk SEN ialah $ 1.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SEN?
Bekalan edaran SEN ialah 98.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SEN?
SEN mencapai harga ATH sebanyak 0.7974958969002627 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SEN?
SEN melihat harga ATL sebanyak 0.000201297989722525 USD.
Berapakah jumlah dagangan SEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SENialah $ 57.15K USD.
Adakah SEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
SEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:17 (UTC+8)

Sentio Protocol (SEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SEN-ke-USD

Jumlah

SEN
SEN
USD
USD

1 SEN = 0.01845 USD

Berdagang SEN

SENUSDC
$0.01836
$0.01836$0.01836
+0.05%
SENUSDT
$0.01845
$0.01845$0.01845
+0.76%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan