SuilendHargae(SEND)

1 SEND ke USD Harga Langsung:

$0.4991
+2.35%1D
USD
Suilend (SEND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:04:25 (UTC+8)

Suilend (SEND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4563
24J Rendah
$ 0.5033
24J Tinggi

$ 0.4563
$ 0.5033
$ 4.099970461772894
$ 0.2752092555661979
+0.14%

+2.35%

-5.73%

-5.73%

Suilend (SEND) harga masa nyata ialah $ 0.4991. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEND didagangkan antara $ 0.4563 rendah dan $ 0.5033 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEND sepanjang masa ialah $ 4.099970461772894, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.2752092555661979.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEND telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +2.35% dalam 24 jam dan -5.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Suilend (SEND) Maklumat Pasaran

No.852

$ 24.32M
$ 157.44K
$ 49.91M
48.72M
100,000,000
100,000,000
48.72%

SUI

Had Pasaran semasa Suilend ialah $ 24.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 157.44K. Bekalan edaran SEND ialah 48.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.91M.

Suilend (SEND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Suilend hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01146+2.35%
30 Hari$ -0.0792-13.70%
60 Hari$ -0.1213-19.56%
90 Hari$ +0.0491+10.91%
Perubahan Harga Suilend Hari Ini

Hari ini, SEND mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01146 (+2.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSuilend

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0792 (-13.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Suilend

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SEND mengalami perubahan sebanyak $ -0.1213 (-19.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Suilend

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0491 (+10.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Suilend (SEND)?

Semak Suilendhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Suilend (SEND)

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

Suilend tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Suilend pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SEND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Suilend di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Suilend anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Suilend Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Suilend (SEND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Suilend (SEND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Suilend.

Semak Suilend ramalan harga sekarang!

Tokenomik Suilend (SEND)

Memahami tokenomik Suilend (SEND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SEND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Suilend (SEND)

Mencari cara membeli Suilend? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Suilend di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SEND kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Suilend, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Suilend Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Suilend

Berapakah nilai Suilend (SEND) hari ini?
Harga langsung SEND dalam USD ialah 0.4991 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SEND ke USD?
Harga semasa SEND ke USD ialah $ 0.4991. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Suilend?
Had pasaran untuk SEND ialah $ 24.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SEND?
Bekalan edaran SEND ialah 48.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SEND?
SEND mencapai harga ATH sebanyak 4.099970461772894 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SEND?
SEND melihat harga ATL sebanyak 0.2752092555661979 USD.
Berapakah jumlah dagangan SEND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SENDialah $ 157.44K USD.
Adakah SEND akan naik lebih tinggi tahun ini?
SEND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SENDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:04:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

