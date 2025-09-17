Lagi Mengenai SENSO

SENSORIUM (SENSO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:25:01 (UTC+8)

SENSORIUM (SENSO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00337
$ 0.00337$ 0.00337
24J Rendah
$ 0.003512
$ 0.003512$ 0.003512
24J Tinggi

$ 0.00337
$ 0.00337$ 0.00337

$ 0.003512
$ 0.003512$ 0.003512

$ 3.2726786257526626
$ 3.2726786257526626$ 3.2726786257526626

$ 0.003288269862584537
$ 0.003288269862584537$ 0.003288269862584537

+0.29%

-0.44%

-0.09%

-0.09%

SENSORIUM (SENSO) harga masa nyata ialah $ 0.003394. Sepanjang 24 jam yang lalu, SENSO didagangkan antara $ 0.00337 rendah dan $ 0.003512 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SENSO sepanjang masa ialah $ 3.2726786257526626, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003288269862584537.

Dari segi prestasi jangka pendek, SENSO telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SENSORIUM (SENSO) Maklumat Pasaran

No.2767

$ 238.49K
$ 238.49K$ 238.49K

$ 52.47K
$ 52.47K$ 52.47K

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

70.27M
70.27M 70.27M

715,280,000
715,280,000 715,280,000

715,280,000
715,280,000 715,280,000

9.82%

ETH

Had Pasaran semasa SENSORIUM ialah $ 238.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.47K. Bekalan edaran SENSO ialah 70.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 715280000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.43M.

SENSORIUM (SENSO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SENSORIUM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001494-0.44%
30 Hari$ -0.000464-12.03%
60 Hari$ -0.001473-30.27%
90 Hari$ -0.00275-44.76%
Perubahan Harga SENSORIUM Hari Ini

Hari ini, SENSO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001494 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSENSORIUM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000464 (-12.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SENSORIUM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SENSO mengalami perubahan sebanyak $ -0.001473 (-30.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SENSORIUM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00275 (-44.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SENSORIUM (SENSO)?

Semak SENSORIUMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SENSORIUM (SENSO)

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

SENSORIUM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SENSORIUM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SENSO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SENSORIUM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SENSORIUM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SENSORIUM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SENSORIUM (SENSO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SENSORIUM (SENSO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SENSORIUM.

Semak SENSORIUM ramalan harga sekarang!

Tokenomik SENSORIUM (SENSO)

Memahami tokenomik SENSORIUM (SENSO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SENSO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SENSORIUM (SENSO)

Mencari cara membeli SENSORIUM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SENSORIUM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SENSO kepada Mata Wang Tempatan

1 SENSORIUM(SENSO) ke VND
89.31311
1 SENSORIUM(SENSO) ke AUD
A$0.00505706
1 SENSORIUM(SENSO) ke GBP
0.00247762
1 SENSORIUM(SENSO) ke EUR
0.00285096
1 SENSORIUM(SENSO) ke USD
$0.003394
1 SENSORIUM(SENSO) ke MYR
RM0.0142548
1 SENSORIUM(SENSO) ke TRY
0.14007038
1 SENSORIUM(SENSO) ke JPY
¥0.495524
1 SENSORIUM(SENSO) ke ARS
ARS$4.96922328
1 SENSORIUM(SENSO) ke RUB
0.28234686
1 SENSORIUM(SENSO) ke INR
0.298672
1 SENSORIUM(SENSO) ke IDR
Rp55.63933536
1 SENSORIUM(SENSO) ke KRW
4.68782674
1 SENSORIUM(SENSO) ke PHP
0.19318648
1 SENSORIUM(SENSO) ke EGP
￡E.0.16314958
1 SENSORIUM(SENSO) ke BRL
R$0.0179882
1 SENSORIUM(SENSO) ke CAD
C$0.00464978
1 SENSORIUM(SENSO) ke BDT
0.4133892
1 SENSORIUM(SENSO) ke NGN
5.07321544
1 SENSORIUM(SENSO) ke COP
$13.2062237
1 SENSORIUM(SENSO) ke ZAR
R.0.05891984
1 SENSORIUM(SENSO) ke UAH
0.13973098
1 SENSORIUM(SENSO) ke VES
Bs0.54304
1 SENSORIUM(SENSO) ke CLP
$3.2243
1 SENSORIUM(SENSO) ke PKR
Rs0.96335296
1 SENSORIUM(SENSO) ke KZT
1.83656128
1 SENSORIUM(SENSO) ke THB
฿0.1075898
1 SENSORIUM(SENSO) ke TWD
NT$0.10219334
1 SENSORIUM(SENSO) ke AED
د.إ0.01245598
1 SENSORIUM(SENSO) ke CHF
Fr0.00264732
1 SENSORIUM(SENSO) ke HKD
HK$0.02640532
1 SENSORIUM(SENSO) ke AMD
֏1.2978656
1 SENSORIUM(SENSO) ke MAD
.د.م0.03044418
1 SENSORIUM(SENSO) ke MXN
$0.06204232
1 SENSORIUM(SENSO) ke SAR
ريال0.0127275
1 SENSORIUM(SENSO) ke PLN
0.01215052
1 SENSORIUM(SENSO) ke RON
лв0.01449238
1 SENSORIUM(SENSO) ke SEK
kr0.03132662
1 SENSORIUM(SENSO) ke BGN
лв0.0056001
1 SENSORIUM(SENSO) ke HUF
Ft1.11570962
1 SENSORIUM(SENSO) ke CZK
0.06961094
1 SENSORIUM(SENSO) ke KWD
د.ك0.001031776
1 SENSORIUM(SENSO) ke ILS
0.01130202
1 SENSORIUM(SENSO) ke AOA
Kz3.09386858
1 SENSORIUM(SENSO) ke BHD
.د.ب0.001276144
1 SENSORIUM(SENSO) ke BMD
$0.003394
1 SENSORIUM(SENSO) ke DKK
kr0.02134826
1 SENSORIUM(SENSO) ke HNL
L0.08902462
1 SENSORIUM(SENSO) ke MUR
0.1535785
1 SENSORIUM(SENSO) ke NAD
$0.05895378
1 SENSORIUM(SENSO) ke NOK
kr0.03315938
1 SENSORIUM(SENSO) ke NZD
$0.00566798
1 SENSORIUM(SENSO) ke PAB
B/.0.003394
1 SENSORIUM(SENSO) ke PGK
K0.01418692
1 SENSORIUM(SENSO) ke QAR
ر.ق0.01235416
1 SENSORIUM(SENSO) ke RSD
дин.0.3354969

SENSORIUM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SENSORIUM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SENSORIUM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SENSORIUM

Berapakah nilai SENSORIUM (SENSO) hari ini?
Harga langsung SENSO dalam USD ialah 0.003394 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SENSO ke USD?
Harga semasa SENSO ke USD ialah $ 0.003394. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SENSORIUM?
Had pasaran untuk SENSO ialah $ 238.49K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SENSO?
Bekalan edaran SENSO ialah 70.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SENSO?
SENSO mencapai harga ATH sebanyak 3.2726786257526626 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SENSO?
SENSO melihat harga ATL sebanyak 0.003288269862584537 USD.
Berapakah jumlah dagangan SENSO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SENSOialah $ 52.47K USD.
Adakah SENSO akan naik lebih tinggi tahun ini?
SENSO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SENSOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:25:01 (UTC+8)

SENSORIUM (SENSO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

