Lihat cerapan utama tentang SENSORIUM (SENSO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SENSORIUM (SENSO) Maklumat

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Laman Web Rasmi:
https://sensoriumxr.com/
Kertas putih:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

SENSORIUM (SENSO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SENSORIUM (SENSO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 256.13K
Jumlah Bekalan:
$ 715.28M
Bekalan Edaran:
$ 70.27M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.61M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.4
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003288269862584537
Harga Semasa:
$ 0.003645
Tokenomik SENSORIUM (SENSO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SENSORIUM (SENSO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SENSO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SENSO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SENSO, terokai SENSO harga langsung token!

