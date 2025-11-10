Sentism Harga Hari Ini

Harga langsung Sentism (SENTIS) hari ini ialah $ 0.03217, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SENTIS kepada USD penukaran adalah $ 0.03217 setiap SENTIS.

Sentism kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6.31M, dengan bekalan edaran sebanyak 196.00M SENTIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SENTIS didagangkan antara $ 0.03091 (rendah) dan $ 0.0364 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SENTIS dipindahkan -1.38% dalam sejam terakhir dan +28.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 25.50K.

Sentism (SENTIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.31M Kelantangan (24J) $ 25.50K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.17M Bekalan Peredaran 196.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 19.60% Rantaian Blok Awam BSC

