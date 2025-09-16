Apakah itu Seraph (SERAPH)

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Seraph Berapakah nilai Seraph (SERAPH) hari ini? Harga langsung SERAPH dalam USD ialah 0.26542 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SERAPH ke USD? $ 0.26542 . Lihat Harga semasa SERAPH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Seraph? Had pasaran untuk SERAPH ialah $ 73.90M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SERAPH? Bekalan edaran SERAPH ialah 278.43M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SERAPH? SERAPH mencapai harga ATH sebanyak 0.8063450887852465 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SERAPH? SERAPH melihat harga ATL sebanyak 0.07935636269423295 USD . Berapakah jumlah dagangan SERAPH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SERAPHialah $ 238.87K USD . Adakah SERAPH akan naik lebih tinggi tahun ini? SERAPH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SERAPHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

