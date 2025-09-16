Lagi Mengenai SERAPH

1 SERAPH ke USD Harga Langsung:

$0.26539
+1.08%1D
USD
Seraph (SERAPH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:08:49 (UTC+8)

Seraph (SERAPH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2481
24J Rendah
$ 0.26999
24J Tinggi

$ 0.2481
$ 0.26999
$ 0.8063450887852465
$ 0.07935636269423295
+1.91%

+1.08%

+28.21%

+28.21%

Seraph (SERAPH) harga masa nyata ialah $ 0.26542. Sepanjang 24 jam yang lalu, SERAPH didagangkan antara $ 0.2481 rendah dan $ 0.26999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SERAPH sepanjang masa ialah $ 0.8063450887852465, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07935636269423295.

Dari segi prestasi jangka pendek, SERAPH telah berubah sebanyak +1.91% sejak sejam yang lalu, +1.08% dalam 24 jam dan +28.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Seraph (SERAPH) Maklumat Pasaran

No.480

$ 73.90M
$ 238.87K
$ 265.42M
278.43M
1,000,000,000
1,000,000,000
27.84%

BSC

Had Pasaran semasa Seraph ialah $ 73.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 238.87K. Bekalan edaran SERAPH ialah 278.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 265.42M.

Seraph (SERAPH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Seraph hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0028356+1.08%
30 Hari$ +0.12235+85.51%
60 Hari$ +0.11455+75.92%
90 Hari$ +0.07133+36.75%
Perubahan Harga Seraph Hari Ini

Hari ini, SERAPH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0028356 (+1.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSeraph

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.12235 (+85.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Seraph

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SERAPH mengalami perubahan sebanyak $ +0.11455 (+75.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Seraph

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.07133 (+36.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Seraph (SERAPH)?

Semak Seraphhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Seraph (SERAPH)

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Seraph tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Seraph pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SERAPH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Seraph di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Seraph anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Seraph Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Seraph (SERAPH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Seraph (SERAPH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Seraph.

Semak Seraph ramalan harga sekarang!

Tokenomik Seraph (SERAPH)

Memahami tokenomik Seraph (SERAPH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SERAPH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Seraph (SERAPH)

Mencari cara membeli Seraph? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Seraph di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SERAPH kepada Mata Wang Tempatan

1 Seraph(SERAPH) ke VND
6,984.5273
1 Seraph(SERAPH) ke AUD
A$0.3954758
1 Seraph(SERAPH) ke GBP
0.1937566
1 Seraph(SERAPH) ke EUR
0.2229528
1 Seraph(SERAPH) ke USD
$0.26542
1 Seraph(SERAPH) ke MYR
RM1.114764
1 Seraph(SERAPH) ke TRY
10.9565376
1 Seraph(SERAPH) ke JPY
¥38.75132
1 Seraph(SERAPH) ke ARS
ARS$388.0387316
1 Seraph(SERAPH) ke RUB
22.082944
1 Seraph(SERAPH) ke INR
23.3543058
1 Seraph(SERAPH) ke IDR
Rp4,351.1468448
1 Seraph(SERAPH) ke KRW
366.6007582
1 Seraph(SERAPH) ke PHP
15.075856
1 Seraph(SERAPH) ke EGP
￡E.12.7587394
1 Seraph(SERAPH) ke BRL
R$1.4093802
1 Seraph(SERAPH) ke CAD
C$0.3636254
1 Seraph(SERAPH) ke BDT
32.328156
1 Seraph(SERAPH) ke NGN
396.7391992
1 Seraph(SERAPH) ke COP
$1,032.762491
1 Seraph(SERAPH) ke ZAR
R.4.6023828
1 Seraph(SERAPH) ke UAH
10.9273414
1 Seraph(SERAPH) ke VES
Bs42.4672
1 Seraph(SERAPH) ke CLP
$251.88358
1 Seraph(SERAPH) ke PKR
Rs75.3368128
1 Seraph(SERAPH) ke KZT
143.6240704
1 Seraph(SERAPH) ke THB
฿8.4085056
1 Seraph(SERAPH) ke TWD
NT$7.9838336
1 Seraph(SERAPH) ke AED
د.إ0.9740914
1 Seraph(SERAPH) ke CHF
Fr0.2070276
1 Seraph(SERAPH) ke HKD
HK$2.0649676
1 Seraph(SERAPH) ke AMD
֏101.496608
1 Seraph(SERAPH) ke MAD
.د.م2.3808174
1 Seraph(SERAPH) ke MXN
$4.8598402
1 Seraph(SERAPH) ke SAR
ريال0.995325
1 Seraph(SERAPH) ke PLN
0.9528578
1 Seraph(SERAPH) ke RON
лв1.1333434
1 Seraph(SERAPH) ke SEK
kr2.4498266
1 Seraph(SERAPH) ke BGN
лв0.437943
1 Seraph(SERAPH) ke HUF
Ft87.2223204
1 Seraph(SERAPH) ke CZK
5.4464184
1 Seraph(SERAPH) ke KWD
د.ك0.08068768
1 Seraph(SERAPH) ke ILS
0.8838486
1 Seraph(SERAPH) ke AOA
Kz241.9489094
1 Seraph(SERAPH) ke BHD
.د.ب0.10006334
1 Seraph(SERAPH) ke BMD
$0.26542
1 Seraph(SERAPH) ke DKK
kr1.6694918
1 Seraph(SERAPH) ke HNL
L6.9619666
1 Seraph(SERAPH) ke MUR
12.010255
1 Seraph(SERAPH) ke NAD
$4.6103454
1 Seraph(SERAPH) ke NOK
kr2.5931534
1 Seraph(SERAPH) ke NZD
$0.4432514
1 Seraph(SERAPH) ke PAB
B/.0.26542
1 Seraph(SERAPH) ke PGK
K1.1094556
1 Seraph(SERAPH) ke QAR
ر.ق0.9661288
1 Seraph(SERAPH) ke RSD
дин.26.2394212

Seraph Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Seraph, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Seraph Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Seraph

Berapakah nilai Seraph (SERAPH) hari ini?
Harga langsung SERAPH dalam USD ialah 0.26542 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SERAPH ke USD?
Harga semasa SERAPH ke USD ialah $ 0.26542. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Seraph?
Had pasaran untuk SERAPH ialah $ 73.90M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SERAPH?
Bekalan edaran SERAPH ialah 278.43M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SERAPH?
SERAPH mencapai harga ATH sebanyak 0.8063450887852465 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SERAPH?
SERAPH melihat harga ATL sebanyak 0.07935636269423295 USD.
Berapakah jumlah dagangan SERAPH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SERAPHialah $ 238.87K USD.
Adakah SERAPH akan naik lebih tinggi tahun ini?
SERAPH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SERAPHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Seraph (SERAPH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

