Apakah itu SERO (SERO)

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SERO Berapakah nilai SERO (SERO) hari ini? Harga langsung SERO dalam USD ialah 0.003664 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SERO ke USD? $ 0.003664 . Lihat Harga semasa SERO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SERO? Had pasaran untuk SERO ialah $ 1.62M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SERO? Bekalan edaran SERO ialah 440.80M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SERO? SERO mencapai harga ATH sebanyak 0.43970494 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SERO? SERO melihat harga ATL sebanyak 0.003187564058042448 USD . Berapakah jumlah dagangan SERO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SEROialah $ 57.05K USD . Adakah SERO akan naik lebih tinggi tahun ini? SERO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SEROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

