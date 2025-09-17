Lagi Mengenai SERSH

1 SERSH ke USD Harga Langsung:

$0.06734
$0.06734$0.06734
-0.50%1D
Serenity Shield (SERSH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:55:17 (UTC+8)

Serenity Shield (SERSH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543
24J Rendah
$ 0.06998
$ 0.06998$ 0.06998
24J Tinggi

$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543

$ 0.06998
$ 0.06998$ 0.06998

$ 1.2608300667655898
$ 1.2608300667655898$ 1.2608300667655898

$ 0.002311994722644291
$ 0.002311994722644291$ 0.002311994722644291

+0.40%

-0.50%

-14.18%

-14.18%

Serenity Shield (SERSH) harga masa nyata ialah $ 0.06734. Sepanjang 24 jam yang lalu, SERSH didagangkan antara $ 0.06543 rendah dan $ 0.06998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SERSH sepanjang masa ialah $ 1.2608300667655898, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002311994722644291.

Dari segi prestasi jangka pendek, SERSH telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan -14.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Serenity Shield (SERSH) Maklumat Pasaran

No.1736

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

$ 129.14K
$ 129.14K$ 129.14K

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

41.52M
41.52M 41.52M

99,344,622
99,344,622 99,344,622

99,092,562
99,092,562 99,092,562

41.79%

BSC

Had Pasaran semasa Serenity Shield ialah $ 2.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 129.14K. Bekalan edaran SERSH ialah 41.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99092562. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.69M.

Serenity Shield (SERSH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Serenity Shield hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003384-0.50%
30 Hari$ -0.02829-29.59%
60 Hari$ +0.03083+84.44%
90 Hari$ +0.01746+35.00%
Perubahan Harga Serenity Shield Hari Ini

Hari ini, SERSH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003384 (-0.50%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSerenity Shield

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02829 (-29.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Serenity Shield

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SERSH mengalami perubahan sebanyak $ +0.03083 (+84.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Serenity Shield

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01746 (+35.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Serenity Shield (SERSH)?

Semak Serenity Shieldhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Serenity Shield (SERSH)

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Serenity Shield tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Serenity Shield pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SERSH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Serenity Shield di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Serenity Shield anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Serenity Shield Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Serenity Shield (SERSH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Serenity Shield (SERSH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Serenity Shield.

Semak Serenity Shield ramalan harga sekarang!

Tokenomik Serenity Shield (SERSH)

Memahami tokenomik Serenity Shield (SERSH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SERSH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Serenity Shield (SERSH)

Mencari cara membeli Serenity Shield? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Serenity Shield di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SERSH kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Serenity Shield

Berapakah nilai Serenity Shield (SERSH) hari ini?
Harga langsung SERSH dalam USD ialah 0.06734 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SERSH ke USD?
Harga semasa SERSH ke USD ialah $ 0.06734. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Serenity Shield?
Had pasaran untuk SERSH ialah $ 2.80M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SERSH?
Bekalan edaran SERSH ialah 41.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SERSH?
SERSH mencapai harga ATH sebanyak 1.2608300667655898 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SERSH?
SERSH melihat harga ATL sebanyak 0.002311994722644291 USD.
Berapakah jumlah dagangan SERSH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SERSHialah $ 129.14K USD.
Adakah SERSH akan naik lebih tinggi tahun ini?
SERSH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SERSHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:55:17 (UTC+8)

Serenity Shield (SERSH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

