Sex Token Logo

Sex TokenHargae(SEX)

1 SEX ke USD Harga Langsung:

$43,784.78
$43,784.78$43,784.78
+7.31%1D
USD
Sex Token (SEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:55:23 (UTC+8)

Sex Token (SEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 40,500.01
$ 40,500.01$ 40,500.01
24J Rendah
$ 46,000
$ 46,000$ 46,000
24J Tinggi

$ 40,500.01
$ 40,500.01$ 40,500.01

$ 46,000
$ 46,000$ 46,000

$ 441,094,703.0990784
$ 441,094,703.0990784$ 441,094,703.0990784

$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523

+0.70%

+7.31%

-36.94%

-36.94%

Sex Token (SEX) harga masa nyata ialah $ 43,784.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEX didagangkan antara $ 40,500.01 rendah dan $ 46,000 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEX sepanjang masa ialah $ 441,094,703.0990784, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 50,174.09535057523.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEX telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, +7.31% dalam 24 jam dan -36.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sex Token (SEX) Maklumat Pasaran

No.7546

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.63K
$ 56.63K$ 56.63K

$ 43.78K
$ 43.78K$ 43.78K

0.00
0.00 0.00

1
1 1

1
1 1

0.00%

ARB

Had Pasaran semasa Sex Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.63K. Bekalan edaran SEX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.78K.

Sex Token (SEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sex Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2,982.6367+7.31%
30 Hari$ -46,771.14-51.65%
60 Hari$ -49,579.1-53.11%
90 Hari$ -122,545.21-73.68%
Perubahan Harga Sex Token Hari Ini

Hari ini, SEX mencatatkan perubahan sebanyak $ +2,982.6367 (+7.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSex Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -46,771.14 (-51.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sex Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SEX mengalami perubahan sebanyak $ -49,579.1 (-53.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sex Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -122,545.21 (-73.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sex Token (SEX)?

Semak Sex Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sex Token (SEX)

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Sex Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sex Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sex Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sex Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sex Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sex Token (SEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sex Token (SEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sex Token.

Semak Sex Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sex Token (SEX)

Memahami tokenomik Sex Token (SEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sex Token (SEX)

Mencari cara membeli Sex Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sex Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SEX kepada Mata Wang Tempatan

1 Sex Token(SEX) ke VND
1,152,196,748.85
1 Sex Token(SEX) ke AUD
A$65,239.3371
1 Sex Token(SEX) ke GBP
31,962.8967
1 Sex Token(SEX) ke EUR
36,779.2236
1 Sex Token(SEX) ke USD
$43,784.79
1 Sex Token(SEX) ke MYR
RM183,896.118
1 Sex Token(SEX) ke TRY
1,806,998.2833
1 Sex Token(SEX) ke JPY
¥6,392,579.34
1 Sex Token(SEX) ke ARS
ARS$64,294,461.3318
1 Sex Token(SEX) ke RUB
3,642,894.528
1 Sex Token(SEX) ke INR
3,852,185.8242
1 Sex Token(SEX) ke IDR
Rp717,783,327.7776
1 Sex Token(SEX) ke KRW
60,392,798.6949
1 Sex Token(SEX) ke PHP
2,489,165.3115
1 Sex Token(SEX) ke EGP
￡E.2,105,172.7032
1 Sex Token(SEX) ke BRL
R$231,621.5391
1 Sex Token(SEX) ke CAD
C$59,985.1623
1 Sex Token(SEX) ke BDT
5,332,987.422
1 Sex Token(SEX) ke NGN
65,447,752.7004
1 Sex Token(SEX) ke COP
$169,053,074.19
1 Sex Token(SEX) ke ZAR
R.758,352.5628
1 Sex Token(SEX) ke UAH
1,802,619.8043
1 Sex Token(SEX) ke VES
Bs7,005,566.4
1 Sex Token(SEX) ke CLP
$41,551,765.71
1 Sex Token(SEX) ke PKR
Rs12,427,874.7936
1 Sex Token(SEX) ke KZT
23,692,825.5648
1 Sex Token(SEX) ke THB
฿1,386,664.2993
1 Sex Token(SEX) ke TWD
NT$1,317,922.179
1 Sex Token(SEX) ke AED
د.إ160,690.1793
1 Sex Token(SEX) ke CHF
Fr34,152.1362
1 Sex Token(SEX) ke HKD
HK$340,645.6662
1 Sex Token(SEX) ke AMD
֏16,743,303.696
1 Sex Token(SEX) ke MAD
.د.م392,749.5663
1 Sex Token(SEX) ke MXN
$800,823.8091
1 Sex Token(SEX) ke SAR
ريال164,192.9625
1 Sex Token(SEX) ke PLN
156,749.5482
1 Sex Token(SEX) ke RON
лв186,523.2054
1 Sex Token(SEX) ke SEK
kr403,695.7638
1 Sex Token(SEX) ke BGN
лв72,244.9035
1 Sex Token(SEX) ke HUF
Ft14,369,730.2301
1 Sex Token(SEX) ke CZK
896,712.4992
1 Sex Token(SEX) ke KWD
د.ك13,310.57616
1 Sex Token(SEX) ke ILS
145,803.3507
1 Sex Token(SEX) ke AOA
Kz39,912,901.0203
1 Sex Token(SEX) ke BHD
.د.ب16,506.86583
1 Sex Token(SEX) ke BMD
$43,784.79
1 Sex Token(SEX) ke DKK
kr274,968.4812
1 Sex Token(SEX) ke HNL
L1,148,475.0417
1 Sex Token(SEX) ke MUR
1,981,261.7475
1 Sex Token(SEX) ke NAD
$760,541.8023
1 Sex Token(SEX) ke NOK
kr426,901.7025
1 Sex Token(SEX) ke NZD
$73,120.5993
1 Sex Token(SEX) ke PAB
B/.43,784.79
1 Sex Token(SEX) ke PGK
K183,020.4222
1 Sex Token(SEX) ke QAR
ر.ق159,376.6356
1 Sex Token(SEX) ke RSD
дин.4,322,872.3167

Sex Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sex Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Sex Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sex Token

Berapakah nilai Sex Token (SEX) hari ini?
Harga langsung SEX dalam USD ialah 43,784.79 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SEX ke USD?
Harga semasa SEX ke USD ialah $ 43,784.79. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sex Token?
Had pasaran untuk SEX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SEX?
Bekalan edaran SEX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SEX?
SEX mencapai harga ATH sebanyak 441,094,703.0990784 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SEX?
SEX melihat harga ATL sebanyak 50,174.09535057523 USD.
Berapakah jumlah dagangan SEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SEXialah $ 56.63K USD.
Adakah SEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SEX-ke-USD

Jumlah

SEX
SEX
USD
USD

1 SEX = 43,784.79 USD

Berdagang SEX

SEXUSDT
$43,784.78
$43,784.78$43,784.78
+7.31%

