Apakah itu EthXY (SEXY)

SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat.

Tokenomik EthXY (SEXY)

Memahami tokenomik EthXY (SEXY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SEXY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

EthXY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang EthXY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EthXY Berapakah nilai EthXY (SEXY) hari ini? Harga langsung SEXY dalam USD ialah 0.05954 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SEXY ke USD? $ 0.05954 . Lihat Harga semasa SEXY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EthXY? Had pasaran untuk SEXY ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SEXY? Bekalan edaran SEXY ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SEXY? SEXY mencapai harga ATH sebanyak 3.142767230656161 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SEXY? SEXY melihat harga ATL sebanyak 0.000397645126278051 USD . Berapakah jumlah dagangan SEXY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SEXYialah $ 72.48K USD . Adakah SEXY akan naik lebih tinggi tahun ini? SEXY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SEXYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

