Singularity Finance Logo

Singularity FinanceHargae(SFI)

1 SFI ke USD Harga Langsung:

$0.0319
$0.0319$0.0319
-1.84%1D
USD
Singularity Finance (SFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:55:30 (UTC+8)

Singularity Finance (SFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0314
$ 0.0314$ 0.0314
24J Rendah
$ 0.033
$ 0.033$ 0.033
24J Tinggi

$ 0.0314
$ 0.0314$ 0.0314

$ 0.033
$ 0.033$ 0.033

$ 0.16932658901094183
$ 0.16932658901094183$ 0.16932658901094183

$ 0.031255725495918006
$ 0.031255725495918006$ 0.031255725495918006

-0.63%

-1.83%

-3.63%

-3.63%

Singularity Finance (SFI) harga masa nyata ialah $ 0.0319. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFI didagangkan antara $ 0.0314 rendah dan $ 0.033 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFI sepanjang masa ialah $ 0.16932658901094183, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.031255725495918006.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFI telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -1.83% dalam 24 jam dan -3.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Singularity Finance (SFI) Maklumat Pasaran

No.1467

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

$ 99.50K
$ 99.50K$ 99.50K

$ 15.95M
$ 15.95M$ 15.95M

155.50M
155.50M 155.50M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

31.10%

ETH

Had Pasaran semasa Singularity Finance ialah $ 4.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.50K. Bekalan edaran SFI ialah 155.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.95M.

Singularity Finance (SFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Singularity Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000598-1.83%
30 Hari$ -0.0073-18.63%
60 Hari$ -0.0124-28.00%
90 Hari$ -0.015-31.99%
Perubahan Harga Singularity Finance Hari Ini

Hari ini, SFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000598 (-1.83%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSingularity Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0073 (-18.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Singularity Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0124 (-28.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Singularity Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.015 (-31.99%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Singularity Finance (SFI)?

Semak Singularity Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Singularity Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Singularity Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Singularity Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Singularity Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Singularity Finance (SFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Singularity Finance (SFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Singularity Finance.

Semak Singularity Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Singularity Finance (SFI)

Memahami tokenomik Singularity Finance (SFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Singularity Finance (SFI)

Mencari cara membeli Singularity Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Singularity Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SFI kepada Mata Wang Tempatan

1 Singularity Finance(SFI) ke VND
839.4485
1 Singularity Finance(SFI) ke AUD
A$0.047531
1 Singularity Finance(SFI) ke GBP
0.023287
1 Singularity Finance(SFI) ke EUR
0.026796
1 Singularity Finance(SFI) ke USD
$0.0319
1 Singularity Finance(SFI) ke MYR
RM0.13398
1 Singularity Finance(SFI) ke TRY
1.316513
1 Singularity Finance(SFI) ke JPY
¥4.6574
1 Singularity Finance(SFI) ke ARS
ARS$46.842598
1 Singularity Finance(SFI) ke RUB
2.65408
1 Singularity Finance(SFI) ke INR
2.806562
1 Singularity Finance(SFI) ke IDR
Rp522.950736
1 Singularity Finance(SFI) ke KRW
43.999989
1 Singularity Finance(SFI) ke PHP
1.813515
1 Singularity Finance(SFI) ke EGP
￡E.1.533752
1 Singularity Finance(SFI) ke BRL
R$0.168751
1 Singularity Finance(SFI) ke CAD
C$0.043703
1 Singularity Finance(SFI) ke BDT
3.88542
1 Singularity Finance(SFI) ke NGN
47.682844
1 Singularity Finance(SFI) ke COP
$123.1659
1 Singularity Finance(SFI) ke ZAR
R.0.552508
1 Singularity Finance(SFI) ke UAH
1.313323
1 Singularity Finance(SFI) ke VES
Bs5.104
1 Singularity Finance(SFI) ke CLP
$30.2731
1 Singularity Finance(SFI) ke PKR
Rs9.054496
1 Singularity Finance(SFI) ke KZT
17.261728
1 Singularity Finance(SFI) ke THB
฿1.010273
1 Singularity Finance(SFI) ke TWD
NT$0.96019
1 Singularity Finance(SFI) ke AED
د.إ0.117073
1 Singularity Finance(SFI) ke CHF
Fr0.024882
1 Singularity Finance(SFI) ke HKD
HK$0.248182
1 Singularity Finance(SFI) ke AMD
֏12.19856
1 Singularity Finance(SFI) ke MAD
.د.م0.286143
1 Singularity Finance(SFI) ke MXN
$0.583451
1 Singularity Finance(SFI) ke SAR
ريال0.119625
1 Singularity Finance(SFI) ke PLN
0.114202
1 Singularity Finance(SFI) ke RON
лв0.135894
1 Singularity Finance(SFI) ke SEK
kr0.294118
1 Singularity Finance(SFI) ke BGN
лв0.052635
1 Singularity Finance(SFI) ke HUF
Ft10.469261
1 Singularity Finance(SFI) ke CZK
0.653312
1 Singularity Finance(SFI) ke KWD
د.ك0.0096976
1 Singularity Finance(SFI) ke ILS
0.106227
1 Singularity Finance(SFI) ke AOA
Kz29.079083
1 Singularity Finance(SFI) ke BHD
.د.ب0.0120263
1 Singularity Finance(SFI) ke BMD
$0.0319
1 Singularity Finance(SFI) ke DKK
kr0.200332
1 Singularity Finance(SFI) ke HNL
L0.836737
1 Singularity Finance(SFI) ke MUR
1.443475
1 Singularity Finance(SFI) ke NAD
$0.554103
1 Singularity Finance(SFI) ke NOK
kr0.311025
1 Singularity Finance(SFI) ke NZD
$0.053273
1 Singularity Finance(SFI) ke PAB
B/.0.0319
1 Singularity Finance(SFI) ke PGK
K0.133342
1 Singularity Finance(SFI) ke QAR
ر.ق0.116116
1 Singularity Finance(SFI) ke RSD
дин.3.149487

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Singularity Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Singularity Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Singularity Finance

Berapakah nilai Singularity Finance (SFI) hari ini?
Harga langsung SFI dalam USD ialah 0.0319 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SFI ke USD?
Harga semasa SFI ke USD ialah $ 0.0319. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Singularity Finance?
Had pasaran untuk SFI ialah $ 4.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SFI?
Bekalan edaran SFI ialah 155.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFI?
SFI mencapai harga ATH sebanyak 0.16932658901094183 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFI?
SFI melihat harga ATL sebanyak 0.031255725495918006 USD.
Berapakah jumlah dagangan SFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFIialah $ 99.50K USD.
Adakah SFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:55:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

