Tokenomik Singularity Finance (SFI)

Lihat cerapan utama tentang Singularity Finance (SFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Singularity Finance (SFI) Maklumat

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Laman Web Rasmi:
https://singularityfinance.ai
Kertas putih:
https://docs.singularityfinance.ai/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf

Singularity Finance (SFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Singularity Finance (SFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 155.50M
$ 155.50M$ 155.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.80M
$ 15.80M$ 15.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2615
$ 0.2615$ 0.2615
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.031255725495918006
$ 0.031255725495918006$ 0.031255725495918006
Harga Semasa:
$ 0.0316
$ 0.0316$ 0.0316

Tokenomik Singularity Finance (SFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Singularity Finance (SFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SFI, terokai SFI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.