Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

Tokenomik SongbirdFinanceToken (SFIN)

Memahami tokenomik SongbirdFinanceToken (SFIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SongbirdFinanceToken Berapakah nilai SongbirdFinanceToken (SFIN) hari ini? Harga langsung SFIN dalam USD ialah 196.41 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SFIN ke USD? $ 196.41 . Lihat Harga semasa SFIN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SongbirdFinanceToken? Had pasaran untuk SFIN ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SFIN? Bekalan edaran SFIN ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFIN? SFIN mencapai harga ATH sebanyak 994.457762214083 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFIN? SFIN melihat harga ATL sebanyak 99.75607582034051 USD . Berapakah jumlah dagangan SFIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFINialah $ 27.92K USD . Adakah SFIN akan naik lebih tinggi tahun ini? SFIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

