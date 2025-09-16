Lagi Mengenai SFIN

SongbirdFinanceToken Logo

SongbirdFinanceTokenHargae(SFIN)

1 SFIN ke USD Harga Langsung:

$196.41
$196.41$196.41
-3.70%1D
USD
SongbirdFinanceToken (SFIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:09:10 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 195.3
$ 195.3$ 195.3
24J Rendah
$ 205.11
$ 205.11$ 205.11
24J Tinggi

$ 195.3
$ 195.3$ 195.3

$ 205.11
$ 205.11$ 205.11

$ 994.457762214083
$ 994.457762214083$ 994.457762214083

$ 99.75607582034051
$ 99.75607582034051$ 99.75607582034051

-0.80%

-3.69%

-4.51%

-4.51%

SongbirdFinanceToken (SFIN) harga masa nyata ialah $ 196.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFIN didagangkan antara $ 195.3 rendah dan $ 205.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFIN sepanjang masa ialah $ 994.457762214083, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 99.75607582034051.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFIN telah berubah sebanyak -0.80% sejak sejam yang lalu, -3.69% dalam 24 jam dan -4.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SongbirdFinanceToken (SFIN) Maklumat Pasaran

No.7304

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.92K
$ 27.92K$ 27.92K

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

0.00
0.00 0.00

11,000
11,000 11,000

10,999.999976432919
10,999.999976432919 10,999.999976432919

0.00%

SGB

Had Pasaran semasa SongbirdFinanceToken ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 27.92K. Bekalan edaran SFIN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10999.999976432919. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.16M.

SongbirdFinanceToken (SFIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SongbirdFinanceToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -7.5464-3.69%
30 Hari$ -48.03-19.65%
60 Hari$ -112.68-36.46%
90 Hari$ -104.11-34.65%
Perubahan Harga SongbirdFinanceToken Hari Ini

Hari ini, SFIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -7.5464 (-3.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSongbirdFinanceToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -48.03 (-19.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SongbirdFinanceToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SFIN mengalami perubahan sebanyak $ -112.68 (-36.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SongbirdFinanceToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -104.11 (-34.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SongbirdFinanceToken (SFIN)?

Semak SongbirdFinanceTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

SongbirdFinanceToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SongbirdFinanceToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SFIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SongbirdFinanceToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SongbirdFinanceToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SongbirdFinanceToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SongbirdFinanceToken (SFIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SongbirdFinanceToken (SFIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SongbirdFinanceToken.

Semak SongbirdFinanceToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik SongbirdFinanceToken (SFIN)

Memahami tokenomik SongbirdFinanceToken (SFIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SongbirdFinanceToken (SFIN)

Mencari cara membeli SongbirdFinanceToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SongbirdFinanceToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SFIN kepada Mata Wang Tempatan

SongbirdFinanceToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SongbirdFinanceToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SongbirdFinanceToken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SongbirdFinanceToken

Berapakah nilai SongbirdFinanceToken (SFIN) hari ini?
Harga langsung SFIN dalam USD ialah 196.41 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SFIN ke USD?
Harga semasa SFIN ke USD ialah $ 196.41. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SongbirdFinanceToken?
Had pasaran untuk SFIN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SFIN?
Bekalan edaran SFIN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFIN?
SFIN mencapai harga ATH sebanyak 994.457762214083 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFIN?
SFIN melihat harga ATL sebanyak 99.75607582034051 USD.
Berapakah jumlah dagangan SFIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFINialah $ 27.92K USD.
Adakah SFIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
SFIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:09:10 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

