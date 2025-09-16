Apakah itu SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SafePal pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SFP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang SafePal di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SafePal anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SafePal Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SafePal (SFP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SafePal (SFP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SafePal.

Semak SafePal ramalan harga sekarang!

Tokenomik SafePal (SFP)

Memahami tokenomik SafePal (SFP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SafePal (SFP)

Mencari cara membeli SafePal? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SafePal di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SFP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

SafePal Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SafePal, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SafePal Berapakah nilai SafePal (SFP) hari ini? Harga langsung SFP dalam USD ialah 0.458 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SFP ke USD? $ 0.458 . Lihat Harga semasa SFP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SafePal? Had pasaran untuk SFP ialah $ 229.00M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SFP? Bekalan edaran SFP ialah 500.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFP? SFP mencapai harga ATH sebanyak 4.38887661 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFP? SFP melihat harga ATL sebanyak 0.26738803809584405 USD . Berapakah jumlah dagangan SFP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFPialah $ 101.96K USD . Adakah SFP akan naik lebih tinggi tahun ini? SFP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SafePal (SFP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC