SafePalHargae(SFP)

1 SFP ke USD Harga Langsung:

$0.4579
+0.59%1D
USD
SafePal (SFP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:09:17 (UTC+8)

SafePal (SFP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.451
24J Rendah
$ 0.46
24J Tinggi

$ 0.451
$ 0.46
$ 4.38887661
$ 0.26738803809584405
+0.13%

+0.59%

-1.13%

-1.13%

SafePal (SFP) harga masa nyata ialah $ 0.458. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFP didagangkan antara $ 0.451 rendah dan $ 0.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFP sepanjang masa ialah $ 4.38887661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.26738803809584405.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFP telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan -1.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SafePal (SFP) Maklumat Pasaran

No.193

$ 229.00M
$ 101.96K
$ 229.00M
500.00M
500,000,000
500,000,000
100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

Had Pasaran semasa SafePal ialah $ 229.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.96K. Bekalan edaran SFP ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 229.00M.

SafePal (SFP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SafePal hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002686+0.59%
30 Hari$ -0.0382-7.70%
60 Hari$ -0.0836-15.44%
90 Hari$ -0.0219-4.57%
Perubahan Harga SafePal Hari Ini

Hari ini, SFP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002686 (+0.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSafePal

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0382 (-7.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SafePal

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SFP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0836 (-15.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SafePal

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0219 (-4.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SafePal (SFP)?

Semak SafePalhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SafePal pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SFP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SafePal di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SafePal anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SafePal Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SafePal (SFP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SafePal (SFP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SafePal.

Semak SafePal ramalan harga sekarang!

Tokenomik SafePal (SFP)

Memahami tokenomik SafePal (SFP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SafePal (SFP)

Mencari cara membeli SafePal? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SafePal di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SFP kepada Mata Wang Tempatan

1 SafePal(SFP) ke VND
12,052.27
1 SafePal(SFP) ke AUD
A$0.68242
1 SafePal(SFP) ke GBP
0.33434
1 SafePal(SFP) ke EUR
0.38472
1 SafePal(SFP) ke USD
$0.458
1 SafePal(SFP) ke MYR
RM1.9236
1 SafePal(SFP) ke TRY
18.90624
1 SafePal(SFP) ke JPY
¥66.868
1 SafePal(SFP) ke ARS
ARS$669.58684
1 SafePal(SFP) ke RUB
38.1056
1 SafePal(SFP) ke INR
40.29942
1 SafePal(SFP) ke IDR
Rp7,508.19552
1 SafePal(SFP) ke KRW
632.59418
1 SafePal(SFP) ke PHP
26.0144
1 SafePal(SFP) ke EGP
￡E.22.01606
1 SafePal(SFP) ke BRL
R$2.43198
1 SafePal(SFP) ke CAD
C$0.62746
1 SafePal(SFP) ke BDT
55.7844
1 SafePal(SFP) ke NGN
684.60008
1 SafePal(SFP) ke COP
$1,782.1009
1 SafePal(SFP) ke ZAR
R.7.94172
1 SafePal(SFP) ke UAH
18.85586
1 SafePal(SFP) ke VES
Bs73.28
1 SafePal(SFP) ke CLP
$434.642
1 SafePal(SFP) ke PKR
Rs129.99872
1 SafePal(SFP) ke KZT
247.83296
1 SafePal(SFP) ke THB
฿14.50944
1 SafePal(SFP) ke TWD
NT$13.77664
1 SafePal(SFP) ke AED
د.إ1.68086
1 SafePal(SFP) ke CHF
Fr0.35724
1 SafePal(SFP) ke HKD
HK$3.56324
1 SafePal(SFP) ke AMD
֏175.1392
1 SafePal(SFP) ke MAD
.د.م4.10826
1 SafePal(SFP) ke MXN
$8.38598
1 SafePal(SFP) ke SAR
ريال1.7175
1 SafePal(SFP) ke PLN
1.64422
1 SafePal(SFP) ke RON
лв1.95566
1 SafePal(SFP) ke SEK
kr4.22734
1 SafePal(SFP) ke BGN
лв0.7557
1 SafePal(SFP) ke HUF
Ft150.50796
1 SafePal(SFP) ke CZK
9.39816
1 SafePal(SFP) ke KWD
د.ك0.139232
1 SafePal(SFP) ke ILS
1.52514
1 SafePal(SFP) ke AOA
Kz417.49906
1 SafePal(SFP) ke BHD
.د.ب0.172666
1 SafePal(SFP) ke BMD
$0.458
1 SafePal(SFP) ke DKK
kr2.88082
1 SafePal(SFP) ke HNL
L12.01334
1 SafePal(SFP) ke MUR
20.7245
1 SafePal(SFP) ke NAD
$7.95546
1 SafePal(SFP) ke NOK
kr4.47466
1 SafePal(SFP) ke NZD
$0.76486
1 SafePal(SFP) ke PAB
B/.0.458
1 SafePal(SFP) ke PGK
K1.91444
1 SafePal(SFP) ke QAR
ر.ق1.66712
1 SafePal(SFP) ke RSD
дин.45.27788

SafePal Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SafePal, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SafePal Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SafePal

Berapakah nilai SafePal (SFP) hari ini?
Harga langsung SFP dalam USD ialah 0.458 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SFP ke USD?
Harga semasa SFP ke USD ialah $ 0.458. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SafePal?
Had pasaran untuk SFP ialah $ 229.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SFP?
Bekalan edaran SFP ialah 500.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFP?
SFP mencapai harga ATH sebanyak 4.38887661 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFP?
SFP melihat harga ATL sebanyak 0.26738803809584405 USD.
Berapakah jumlah dagangan SFP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFPialah $ 101.96K USD.
Adakah SFP akan naik lebih tinggi tahun ini?
SFP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
