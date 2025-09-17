Apakah itu Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Seedify.fund pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SFUND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Seedify.fund di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Seedify.fund anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Seedify.fund Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Seedify.fund (SFUND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Seedify.fund (SFUND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Seedify.fund.

Semak Seedify.fund ramalan harga sekarang!

Tokenomik Seedify.fund (SFUND)

Memahami tokenomik Seedify.fund (SFUND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFUND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Seedify.fund (SFUND)

Mencari cara membeli Seedify.fund? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Seedify.fund di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SFUND kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Seedify.fund Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Seedify.fund, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Seedify.fund Berapakah nilai Seedify.fund (SFUND) hari ini? Harga langsung SFUND dalam USD ialah 0.4154 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SFUND ke USD? $ 0.4154 . Lihat Harga semasa SFUND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Seedify.fund? Had pasaran untuk SFUND ialah $ 30.81M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SFUND? Bekalan edaran SFUND ialah 74.16M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFUND? SFUND mencapai harga ATH sebanyak 16.770178533770316 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFUND? SFUND melihat harga ATL sebanyak 0.28641308 USD . Berapakah jumlah dagangan SFUND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFUNDialah $ 648.55K USD . Adakah SFUND akan naik lebih tinggi tahun ini? SFUND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFUNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Seedify.fund (SFUND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan