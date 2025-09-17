Lagi Mengenai SFUND

Maklumat Harga SFUND

Kertas putih SFUND

Laman Web Rasmi SFUND

Tokenomik SFUND

Ramalan Harga SFUND

Sejarah SFUND

SFUND Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SFUND-ke-Fiat

SFUND Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Seedify.fund Logo

Seedify.fundHargae(SFUND)

1 SFUND ke USD Harga Langsung:

$0.4154
$0.4154$0.4154
+2.56%1D
USD
Seedify.fund (SFUND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:55:45 (UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3882
$ 0.3882$ 0.3882
24J Rendah
$ 0.4162
$ 0.4162$ 0.4162
24J Tinggi

$ 0.3882
$ 0.3882$ 0.3882

$ 0.4162
$ 0.4162$ 0.4162

$ 16.770178533770316
$ 16.770178533770316$ 16.770178533770316

$ 0.28641308
$ 0.28641308$ 0.28641308

+2.29%

+2.56%

-0.84%

-0.84%

Seedify.fund (SFUND) harga masa nyata ialah $ 0.4154. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFUND didagangkan antara $ 0.3882 rendah dan $ 0.4162 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFUND sepanjang masa ialah $ 16.770178533770316, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.28641308.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFUND telah berubah sebanyak +2.29% sejak sejam yang lalu, +2.56% dalam 24 jam dan -0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Seedify.fund (SFUND) Maklumat Pasaran

No.760

$ 30.81M
$ 30.81M$ 30.81M

$ 648.55K
$ 648.55K$ 648.55K

$ 41.54M
$ 41.54M$ 41.54M

74.16M
74.16M 74.16M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

74.16%

BSC

Had Pasaran semasa Seedify.fund ialah $ 30.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 648.55K. Bekalan edaran SFUND ialah 74.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.54M.

Seedify.fund (SFUND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Seedify.fund hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010369+2.56%
30 Hari$ -0.1535-26.99%
60 Hari$ -0.2938-41.43%
90 Hari$ -0.4091-49.62%
Perubahan Harga Seedify.fund Hari Ini

Hari ini, SFUND mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.010369 (+2.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSeedify.fund

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1535 (-26.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Seedify.fund

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SFUND mengalami perubahan sebanyak $ -0.2938 (-41.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Seedify.fund

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.4091 (-49.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Seedify.fund (SFUND)?

Semak Seedify.fundhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Seedify.fund pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SFUND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Seedify.fund di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Seedify.fund anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Seedify.fund Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Seedify.fund (SFUND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Seedify.fund (SFUND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Seedify.fund.

Semak Seedify.fund ramalan harga sekarang!

Tokenomik Seedify.fund (SFUND)

Memahami tokenomik Seedify.fund (SFUND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SFUND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Seedify.fund (SFUND)

Mencari cara membeli Seedify.fund? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Seedify.fund di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SFUND kepada Mata Wang Tempatan

1 Seedify.fund(SFUND) ke VND
10,931.251
1 Seedify.fund(SFUND) ke AUD
A$0.618946
1 Seedify.fund(SFUND) ke GBP
0.303242
1 Seedify.fund(SFUND) ke EUR
0.348936
1 Seedify.fund(SFUND) ke USD
$0.4154
1 Seedify.fund(SFUND) ke MYR
RM1.74468
1 Seedify.fund(SFUND) ke TRY
17.143558
1 Seedify.fund(SFUND) ke JPY
¥60.6484
1 Seedify.fund(SFUND) ke ARS
ARS$609.981668
1 Seedify.fund(SFUND) ke RUB
34.56128
1 Seedify.fund(SFUND) ke INR
36.546892
1 Seedify.fund(SFUND) ke IDR
Rp6,809.834976
1 Seedify.fund(SFUND) ke KRW
572.965374
1 Seedify.fund(SFUND) ke PHP
23.61549
1 Seedify.fund(SFUND) ke EGP
￡E.19.972432
1 Seedify.fund(SFUND) ke BRL
R$2.197466
1 Seedify.fund(SFUND) ke CAD
C$0.569098
1 Seedify.fund(SFUND) ke BDT
50.59572
1 Seedify.fund(SFUND) ke NGN
620.923304
1 Seedify.fund(SFUND) ke COP
$1,603.8594
1 Seedify.fund(SFUND) ke ZAR
R.7.194728
1 Seedify.fund(SFUND) ke UAH
17.102018
1 Seedify.fund(SFUND) ke VES
Bs66.464
1 Seedify.fund(SFUND) ke CLP
$394.2146
1 Seedify.fund(SFUND) ke PKR
Rs117.907136
1 Seedify.fund(SFUND) ke KZT
224.781248
1 Seedify.fund(SFUND) ke THB
฿13.155718
1 Seedify.fund(SFUND) ke TWD
NT$12.50354
1 Seedify.fund(SFUND) ke AED
د.إ1.524518
1 Seedify.fund(SFUND) ke CHF
Fr0.324012
1 Seedify.fund(SFUND) ke HKD
HK$3.231812
1 Seedify.fund(SFUND) ke AMD
֏158.84896
1 Seedify.fund(SFUND) ke MAD
.د.م3.726138
1 Seedify.fund(SFUND) ke MXN
$7.597666
1 Seedify.fund(SFUND) ke SAR
ريال1.55775
1 Seedify.fund(SFUND) ke PLN
1.487132
1 Seedify.fund(SFUND) ke RON
лв1.769604
1 Seedify.fund(SFUND) ke SEK
kr3.829988
1 Seedify.fund(SFUND) ke BGN
лв0.68541
1 Seedify.fund(SFUND) ke HUF
Ft136.330126
1 Seedify.fund(SFUND) ke CZK
8.507392
1 Seedify.fund(SFUND) ke KWD
د.ك0.1262816
1 Seedify.fund(SFUND) ke ILS
1.383282
1 Seedify.fund(SFUND) ke AOA
Kz378.666178
1 Seedify.fund(SFUND) ke BHD
.د.ب0.1566058
1 Seedify.fund(SFUND) ke BMD
$0.4154
1 Seedify.fund(SFUND) ke DKK
kr2.608712
1 Seedify.fund(SFUND) ke HNL
L10.895942
1 Seedify.fund(SFUND) ke MUR
18.79685
1 Seedify.fund(SFUND) ke NAD
$7.215498
1 Seedify.fund(SFUND) ke NOK
kr4.05015
1 Seedify.fund(SFUND) ke NZD
$0.693718
1 Seedify.fund(SFUND) ke PAB
B/.0.4154
1 Seedify.fund(SFUND) ke PGK
K1.736372
1 Seedify.fund(SFUND) ke QAR
ر.ق1.512056
1 Seedify.fund(SFUND) ke RSD
дин.41.012442

Seedify.fund Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Seedify.fund, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Seedify.fund Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Seedify.fund

Berapakah nilai Seedify.fund (SFUND) hari ini?
Harga langsung SFUND dalam USD ialah 0.4154 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SFUND ke USD?
Harga semasa SFUND ke USD ialah $ 0.4154. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Seedify.fund?
Had pasaran untuk SFUND ialah $ 30.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SFUND?
Bekalan edaran SFUND ialah 74.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SFUND?
SFUND mencapai harga ATH sebanyak 16.770178533770316 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SFUND?
SFUND melihat harga ATL sebanyak 0.28641308 USD.
Berapakah jumlah dagangan SFUND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SFUNDialah $ 648.55K USD.
Adakah SFUND akan naik lebih tinggi tahun ini?
SFUND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SFUNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:55:45 (UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SFUND-ke-USD

Jumlah

SFUND
SFUND
USD
USD

1 SFUND = 0.4154 USD

Berdagang SFUND

SFUNDUSDT
$0.4154
$0.4154$0.4154
+2.56%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan