Apakah itu Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Songbird tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Songbird pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SGB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Songbird di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Songbird anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Songbird Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Songbird (SGB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Songbird (SGB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Songbird.

Semak Songbird ramalan harga sekarang!

Tokenomik Songbird (SGB)

Memahami tokenomik Songbird (SGB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SGB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Songbird (SGB)

Mencari cara membeli Songbird? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Songbird di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SGB kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Songbird Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Songbird, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Songbird Berapakah nilai Songbird (SGB) hari ini? Harga langsung SGB dalam USD ialah 0.0052021 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SGB ke USD? $ 0.0052021 . Lihat Harga semasa SGB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Songbird? Had pasaran untuk SGB ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SGB? Bekalan edaran SGB ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SGB? SGB mencapai harga ATH sebanyak 0.7192124892168296 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SGB? SGB melihat harga ATL sebanyak 0.003717734576447314 USD . Berapakah jumlah dagangan SGB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SGBialah $ 68.77K USD . Adakah SGB akan naik lebih tinggi tahun ini? SGB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SGBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Songbird (SGB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC