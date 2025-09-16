Lagi Mengenai SGC

1 SGC ke USD Harga Langsung:

$0.0004171
$0.0004171$0.0004171
-0.23%1D
USD
SGC (SGC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:38 (UTC+8)

SGC (SGC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003971
$ 0.0003971$ 0.0003971
24J Rendah
$ 0.0004204
$ 0.0004204$ 0.0004204
24J Tinggi

$ 0.0003971
$ 0.0003971$ 0.0003971

$ 0.0004204
$ 0.0004204$ 0.0004204

$ 0.007676324559124294
$ 0.007676324559124294$ 0.007676324559124294

$ 0.000379900814454748
$ 0.000379900814454748$ 0.000379900814454748

-0.20%

-0.22%

+1.63%

+1.63%

SGC (SGC) harga masa nyata ialah $ 0.0004171. Sepanjang 24 jam yang lalu, SGC didagangkan antara $ 0.0003971 rendah dan $ 0.0004204 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SGC sepanjang masa ialah $ 0.007676324559124294, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000379900814454748.

Dari segi prestasi jangka pendek, SGC telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SGC (SGC) Maklumat Pasaran

No.2350

$ 706.31K
$ 706.31K$ 706.31K

$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

1.69B
1.69B 1.69B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

16.93%

BSC

Had Pasaran semasa SGC ialah $ 706.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.80K. Bekalan edaran SGC ialah 1.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.17M.

SGC (SGC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SGC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000962-0.22%
30 Hari$ -0.0000389-8.54%
60 Hari$ -0.0001633-28.14%
90 Hari$ -0.0004973-54.39%
Perubahan Harga SGC Hari Ini

Hari ini, SGC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000962 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSGC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000389 (-8.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SGC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SGC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001633 (-28.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SGC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0004973 (-54.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SGC (SGC)?

Semak SGChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SGC (SGC)

KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

SGC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SGC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SGC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SGC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SGC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SGC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SGC (SGC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SGC (SGC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SGC.

Semak SGC ramalan harga sekarang!

Tokenomik SGC (SGC)

Memahami tokenomik SGC (SGC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SGC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SGC (SGC)

Mencari cara membeli SGC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SGC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SGC kepada Mata Wang Tempatan

1 SGC(SGC) ke VND
10.9759865
1 SGC(SGC) ke AUD
A$0.000621479
1 SGC(SGC) ke GBP
0.000304483
1 SGC(SGC) ke EUR
0.000350364
1 SGC(SGC) ke USD
$0.0004171
1 SGC(SGC) ke MYR
RM0.00175182
1 SGC(SGC) ke TRY
0.017217888
1 SGC(SGC) ke JPY
¥0.0608966
1 SGC(SGC) ke ARS
ARS$0.609791858
1 SGC(SGC) ke RUB
0.034556735
1 SGC(SGC) ke INR
0.036725655
1 SGC(SGC) ke IDR
Rp6.837703824
1 SGC(SGC) ke KRW
0.576102691
1 SGC(SGC) ke PHP
0.023762187
1 SGC(SGC) ke EGP
￡E.0.020070852
1 SGC(SGC) ke BRL
R$0.002214801
1 SGC(SGC) ke CAD
C$0.000571427
1 SGC(SGC) ke BDT
0.05080278
1 SGC(SGC) ke NGN
0.623464396
1 SGC(SGC) ke COP
$1.629296875
1 SGC(SGC) ke ZAR
R.0.007245027
1 SGC(SGC) ke UAH
0.017172007
1 SGC(SGC) ke VES
Bs0.066736
1 SGC(SGC) ke CLP
$0.3958279
1 SGC(SGC) ke PKR
Rs0.118389664
1 SGC(SGC) ke KZT
0.225701152
1 SGC(SGC) ke THB
฿0.013217899
1 SGC(SGC) ke TWD
NT$0.012558881
1 SGC(SGC) ke AED
د.إ0.001530757
1 SGC(SGC) ke CHF
Fr0.000325338
1 SGC(SGC) ke HKD
HK$0.003245038
1 SGC(SGC) ke AMD
֏0.15949904
1 SGC(SGC) ke MAD
.د.م0.003741387
1 SGC(SGC) ke MXN
$0.007649614
1 SGC(SGC) ke SAR
ريال0.001564125
1 SGC(SGC) ke PLN
0.001497389
1 SGC(SGC) ke RON
лв0.001785188
1 SGC(SGC) ke SEK
kr0.003858175
1 SGC(SGC) ke BGN
лв0.000688215
1 SGC(SGC) ke HUF
Ft0.137471989
1 SGC(SGC) ke CZK
0.008579747
1 SGC(SGC) ke KWD
د.ك0.0001272155
1 SGC(SGC) ke ILS
0.001388943
1 SGC(SGC) ke AOA
Kz0.380215847
1 SGC(SGC) ke BHD
.د.ب0.0001572467
1 SGC(SGC) ke BMD
$0.0004171
1 SGC(SGC) ke DKK
kr0.002631901
1 SGC(SGC) ke HNL
L0.010940533
1 SGC(SGC) ke MUR
0.018873775
1 SGC(SGC) ke NAD
$0.007245027
1 SGC(SGC) ke NOK
kr0.00408758
1 SGC(SGC) ke NZD
$0.000696557
1 SGC(SGC) ke PAB
B/.0.0004171
1 SGC(SGC) ke PGK
K0.001743478
1 SGC(SGC) ke QAR
ر.ق0.001518244
1 SGC(SGC) ke RSD
дин.0.04133461

SGC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SGC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SGC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SGC

Berapakah nilai SGC (SGC) hari ini?
Harga langsung SGC dalam USD ialah 0.0004171 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SGC ke USD?
Harga semasa SGC ke USD ialah $ 0.0004171. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SGC?
Had pasaran untuk SGC ialah $ 706.31K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SGC?
Bekalan edaran SGC ialah 1.69B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SGC?
SGC mencapai harga ATH sebanyak 0.007676324559124294 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SGC?
SGC melihat harga ATL sebanyak 0.000379900814454748 USD.
Berapakah jumlah dagangan SGC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SGCialah $ 55.80K USD.
Adakah SGC akan naik lebih tinggi tahun ini?
SGC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SGCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:38 (UTC+8)

SGC (SGC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

