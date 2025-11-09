SHARDS Harga Hari Ini

Harga langsung SHARDS (SHARD) hari ini ialah $ 0.001868, dengan 1.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHARD kepada USD penukaran adalah $ 0.001868 setiap SHARD.

SHARDS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SHARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHARD didagangkan antara $ 0.001839 (rendah) dan $ 0.001891 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SHARD dipindahkan -0.75% dalam sejam terakhir dan -31.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 45.33K.

SHARDS (SHARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 45.33K$ 45.33K $ 45.33K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa SHARDS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 45.33K. Bekalan edaran SHARD ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.87M.