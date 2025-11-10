Tokenomik SHARDS (SHARD)

Tokenomik SHARDS (SHARD)

Lihat cerapan utama tentang SHARDS (SHARD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:15:03 (UTC+8)
SHARDS (SHARD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SHARDS (SHARD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.89M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02989
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.001893
SHARDS (SHARD) Maklumat

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

Laman Web Rasmi:
https://shards.tech/
Kertas putih:
https://whitepaper.shards.tech/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/address/0xd8707B400A5Dc85CBaDDB7279c2Bf40221dF2521

Tokenomik SHARDS (SHARD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SHARDS (SHARD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHARD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHARD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHARD, terokai SHARD harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

