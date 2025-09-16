Lagi Mengenai SHELL

$0.1272
$0.1272$0.1272
+1.19%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:45 (UTC+8)

MyShell Token (SHELL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1224
$ 0.1224$ 0.1224
24J Rendah
$ 0.1298
$ 0.1298$ 0.1298
24J Tinggi

$ 0.1224
$ 0.1224$ 0.1224

$ 0.1298
$ 0.1298$ 0.1298

$ 0.725643854765775
$ 0.725643854765775$ 0.725643854765775

$ 0.1060460064020276
$ 0.1060460064020276$ 0.1060460064020276

+0.15%

+1.19%

-2.98%

-2.98%

MyShell Token (SHELL) harga masa nyata ialah $ 0.1274. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHELL didagangkan antara $ 0.1224 rendah dan $ 0.1298 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHELL sepanjang masa ialah $ 0.725643854765775, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1060460064020276.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHELL telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +1.19% dalam 24 jam dan -2.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MyShell Token (SHELL) Maklumat Pasaran

No.668

$ 38.71M
$ 38.71M$ 38.71M

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 127.40M
$ 127.40M$ 127.40M

303.83M
303.83M 303.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

30.38%

BSC

Had Pasaran semasa MyShell Token ialah $ 38.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.11M. Bekalan edaran SHELL ialah 303.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.40M.

MyShell Token (SHELL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MyShell Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001496+1.19%
30 Hari$ -0.0128-9.13%
60 Hari$ -0.0424-24.98%
90 Hari$ -0.0089-6.53%
Perubahan Harga MyShell Token Hari Ini

Hari ini, SHELL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001496 (+1.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMyShell Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0128 (-9.13%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MyShell Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SHELL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0424 (-24.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MyShell Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0089 (-6.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MyShell Token (SHELL)?

Semak MyShell Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MyShell Token (SHELL)

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

MyShell Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MyShell Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SHELL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MyShell Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MyShell Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MyShell Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MyShell Token (SHELL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MyShell Token (SHELL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MyShell Token.

Semak MyShell Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik MyShell Token (SHELL)

Memahami tokenomik MyShell Token (SHELL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHELL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MyShell Token (SHELL)

Mencari cara membeli MyShell Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MyShell Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SHELL kepada Mata Wang Tempatan

1 MyShell Token(SHELL) ke VND
3,352.531
1 MyShell Token(SHELL) ke AUD
A$0.189826
1 MyShell Token(SHELL) ke GBP
0.093002
1 MyShell Token(SHELL) ke EUR
0.107016
1 MyShell Token(SHELL) ke USD
$0.1274
1 MyShell Token(SHELL) ke MYR
RM0.53508
1 MyShell Token(SHELL) ke TRY
5.259072
1 MyShell Token(SHELL) ke JPY
¥18.6004
1 MyShell Token(SHELL) ke ARS
ARS$186.256252
1 MyShell Token(SHELL) ke RUB
10.55509
1 MyShell Token(SHELL) ke INR
11.21757
1 MyShell Token(SHELL) ke IDR
Rp2,088.524256
1 MyShell Token(SHELL) ke KRW
175.966154
1 MyShell Token(SHELL) ke PHP
7.257978
1 MyShell Token(SHELL) ke EGP
￡E.6.130488
1 MyShell Token(SHELL) ke BRL
R$0.676494
1 MyShell Token(SHELL) ke CAD
C$0.174538
1 MyShell Token(SHELL) ke BDT
15.51732
1 MyShell Token(SHELL) ke NGN
190.432424
1 MyShell Token(SHELL) ke COP
$497.65625
1 MyShell Token(SHELL) ke ZAR
R.2.212938
1 MyShell Token(SHELL) ke UAH
5.245058
1 MyShell Token(SHELL) ke VES
Bs20.384
1 MyShell Token(SHELL) ke CLP
$120.9026
1 MyShell Token(SHELL) ke PKR
Rs36.161216
1 MyShell Token(SHELL) ke KZT
68.938688
1 MyShell Token(SHELL) ke THB
฿4.037306
1 MyShell Token(SHELL) ke TWD
NT$3.836014
1 MyShell Token(SHELL) ke AED
د.إ0.467558
1 MyShell Token(SHELL) ke CHF
Fr0.099372
1 MyShell Token(SHELL) ke HKD
HK$0.991172
1 MyShell Token(SHELL) ke AMD
֏48.71776
1 MyShell Token(SHELL) ke MAD
.د.م1.142778
1 MyShell Token(SHELL) ke MXN
$2.336516
1 MyShell Token(SHELL) ke SAR
ريال0.47775
1 MyShell Token(SHELL) ke PLN
0.457366
1 MyShell Token(SHELL) ke RON
лв0.545272
1 MyShell Token(SHELL) ke SEK
kr1.17845
1 MyShell Token(SHELL) ke BGN
лв0.21021
1 MyShell Token(SHELL) ke HUF
Ft41.989766
1 MyShell Token(SHELL) ke CZK
2.620618
1 MyShell Token(SHELL) ke KWD
د.ك0.038857
1 MyShell Token(SHELL) ke ILS
0.424242
1 MyShell Token(SHELL) ke AOA
Kz116.134018
1 MyShell Token(SHELL) ke BHD
.د.ب0.0480298
1 MyShell Token(SHELL) ke BMD
$0.1274
1 MyShell Token(SHELL) ke DKK
kr0.803894
1 MyShell Token(SHELL) ke HNL
L3.341702
1 MyShell Token(SHELL) ke MUR
5.76485
1 MyShell Token(SHELL) ke NAD
$2.212938
1 MyShell Token(SHELL) ke NOK
kr1.24852
1 MyShell Token(SHELL) ke NZD
$0.212758
1 MyShell Token(SHELL) ke PAB
B/.0.1274
1 MyShell Token(SHELL) ke PGK
K0.532532
1 MyShell Token(SHELL) ke QAR
ر.ق0.463736
1 MyShell Token(SHELL) ke RSD
дин.12.62534

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MyShell Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MyShell Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MyShell Token

Berapakah nilai MyShell Token (SHELL) hari ini?
Harga langsung SHELL dalam USD ialah 0.1274 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHELL ke USD?
Harga semasa SHELL ke USD ialah $ 0.1274. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MyShell Token?
Had pasaran untuk SHELL ialah $ 38.71M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHELL?
Bekalan edaran SHELL ialah 303.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHELL?
SHELL mencapai harga ATH sebanyak 0.725643854765775 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHELL?
SHELL melihat harga ATL sebanyak 0.1060460064020276 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHELL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHELLialah $ 1.11M USD.
Adakah SHELL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHELL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHELLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:51:45 (UTC+8)

MyShell Token (SHELL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

