Tokenomik MyShell Token (SHELL)

Lihat cerapan utama tentang MyShell Token (SHELL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
MyShell Token (SHELL) Maklumat

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Laman Web Rasmi:
https://myshell.ai/
Kertas putih:
https://docs.myshell.ai
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3

MyShell Token (SHELL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MyShell Token (SHELL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 42.90M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 303.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 141.20M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.88
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1060460064020276
Harga Semasa:
$ 0.1412
Tokenomik MyShell Token (SHELL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MyShell Token (SHELL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHELL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHELL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHELL, terokai SHELL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.