Tokenomik BitShiba (SHIBA)

Lihat cerapan utama tentang BitShiba (SHIBA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BitShiba (SHIBA) Maklumat

BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.

Laman Web Rasmi:
https://bitshiba.io/
Kertas putih:
https://bitshiba.io/litepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7

BitShiba (SHIBA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BitShiba (SHIBA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 592.00K
$ 592.00K$ 592.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000012378
$ 0.00000012378$ 0.00000012378
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000000337922519
$ 0.000000000337922519$ 0.000000000337922519
Harga Semasa:
$ 0.000000000592
$ 0.000000000592$ 0.000000000592

Tokenomik BitShiba (SHIBA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BitShiba (SHIBA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHIBA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHIBA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHIBA, terokai SHIBA harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.