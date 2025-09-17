Apakah itu Shido (SHIDO)

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Shido tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Shido pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SHIDO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Shido di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Shido anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Shido Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Shido (SHIDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Shido (SHIDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shido.

Semak Shido ramalan harga sekarang!

Tokenomik Shido (SHIDO)

Memahami tokenomik Shido (SHIDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHIDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Shido (SHIDO)

Mencari cara membeli Shido? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Shido di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SHIDO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Shido Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Shido, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shido Berapakah nilai Shido (SHIDO) hari ini? Harga langsung SHIDO dalam USD ialah 0.0004115 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHIDO ke USD? $ 0.0004115 . Lihat Harga semasa SHIDO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Shido? Had pasaran untuk SHIDO ialah $ 7.33M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHIDO? Bekalan edaran SHIDO ialah 17.82B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHIDO? SHIDO mencapai harga ATH sebanyak 0.04630688438383707 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHIDO? SHIDO melihat harga ATL sebanyak 0.000009009665921584 USD . Berapakah jumlah dagangan SHIDO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHIDOialah $ 209.21K USD . Adakah SHIDO akan naik lebih tinggi tahun ini? SHIDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHIDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

