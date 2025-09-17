Apakah itu SHIFU (SHIFU)

The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

SHIFU tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SHIFU pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SHIFU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang SHIFU di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SHIFU anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SHIFU Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SHIFU (SHIFU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SHIFU (SHIFU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SHIFU.

Semak SHIFU ramalan harga sekarang!

Tokenomik SHIFU (SHIFU)

Memahami tokenomik SHIFU (SHIFU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHIFU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SHIFU (SHIFU)

Mencari cara membeli SHIFU? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SHIFU di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SHIFU Berapakah nilai SHIFU (SHIFU) hari ini? Harga langsung SHIFU dalam USD ialah 0.0000107 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHIFU ke USD? $ 0.0000107 . Lihat Harga semasa SHIFU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SHIFU? Had pasaran untuk SHIFU ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHIFU? Bekalan edaran SHIFU ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHIFU? SHIFU mencapai harga ATH sebanyak 1,516.7577502866668 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHIFU? SHIFU melihat harga ATL sebanyak 0.000006932320616391 USD . Berapakah jumlah dagangan SHIFU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHIFUialah $ 69.00 USD . Adakah SHIFU akan naik lebih tinggi tahun ini? SHIFU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHIFUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SHIFU (SHIFU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

