Shih Tzu Harga Hari Ini

Harga langsung Shih Tzu (SHIH) hari ini ialah $ 0.0002889, dengan 9.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHIH kepada USD penukaran adalah $ 0.0002889 setiap SHIH.

Shih Tzu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SHIH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHIH didagangkan antara $ 0.0002578 (rendah) dan $ 0.0004011 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SHIH dipindahkan +1.94% dalam sejam terakhir dan -30.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.19K.

Shih Tzu (SHIH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Shih Tzu ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.19K. Bekalan edaran SHIH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.