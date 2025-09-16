Apakah itu Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Shiro Neko pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SHIRO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Shiro Neko di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Shiro Neko anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Shiro Neko Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Shiro Neko (SHIRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Shiro Neko (SHIRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shiro Neko.

Semak Shiro Neko ramalan harga sekarang!

Tokenomik Shiro Neko (SHIRO)

Memahami tokenomik Shiro Neko (SHIRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHIRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Shiro Neko (SHIRO)

Mencari cara membeli Shiro Neko? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Shiro Neko di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SHIRO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Shiro Neko Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Shiro Neko, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shiro Neko Berapakah nilai Shiro Neko (SHIRO) hari ini? Harga langsung SHIRO dalam USD ialah 0.00000000366 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHIRO ke USD? $ 0.00000000366 . Lihat Harga semasa SHIRO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Shiro Neko? Had pasaran untuk SHIRO ialah $ 1.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHIRO? Bekalan edaran SHIRO ialah 469.88T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHIRO? SHIRO mencapai harga ATH sebanyak 0.000000903797352871 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHIRO? SHIRO melihat harga ATL sebanyak 0.000000000527740699 USD . Berapakah jumlah dagangan SHIRO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHIROialah $ 65.61K USD . Adakah SHIRO akan naik lebih tinggi tahun ini? SHIRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHIROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Shiro Neko (SHIRO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)