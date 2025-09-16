Apakah itu Shardeum (SHM)

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

Tokenomik Shardeum (SHM)

Memahami tokenomik Shardeum (SHM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Shardeum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Shardeum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shardeum Berapakah nilai Shardeum (SHM) hari ini? Harga langsung SHM dalam USD ialah 0.0595 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHM ke USD? $ 0.0595 . Lihat Harga semasa SHM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Shardeum? Had pasaran untuk SHM ialah $ 1.15M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHM? Bekalan edaran SHM ialah 19.38M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHM? SHM mencapai harga ATH sebanyak 0.37077700604365577 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHM? SHM melihat harga ATL sebanyak 0.05953577635701436 USD . Berapakah jumlah dagangan SHM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHMialah $ 76.33K USD . Adakah SHM akan naik lebih tinggi tahun ini? SHM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

