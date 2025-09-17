Apakah itu Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mars Battle pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SHOOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Mars Battle di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mars Battle anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mars Battle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mars Battle (SHOOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mars Battle (SHOOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mars Battle.

Semak Mars Battle ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mars Battle (SHOOT)

Memahami tokenomik Mars Battle (SHOOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHOOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mars Battle (SHOOT)

Mencari cara membeli Mars Battle? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mars Battle di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SHOOT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Mars Battle Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mars Battle, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mars Battle Berapakah nilai Mars Battle (SHOOT) hari ini? Harga langsung SHOOT dalam USD ialah 0.000185 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHOOT ke USD? $ 0.000185 . Lihat Harga semasa SHOOT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Mars Battle? Had pasaran untuk SHOOT ialah $ 16.97K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHOOT? Bekalan edaran SHOOT ialah 91.73M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHOOT? SHOOT mencapai harga ATH sebanyak 0.028361124724716993 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHOOT? SHOOT melihat harga ATL sebanyak 0.000099944126035267 USD . Berapakah jumlah dagangan SHOOT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHOOTialah $ 60.80K USD . Adakah SHOOT akan naik lebih tinggi tahun ini? SHOOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHOOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Mars Battle (SHOOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan