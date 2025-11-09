Shopify Harga Hari Ini

Harga langsung Shopify (SHOPON) hari ini ialah $ 164.33, dengan 5.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHOPON kepada USD penukaran adalah $ 164.33 setiap SHOPON.

Shopify kini berada pada kedudukan #2429 mengikut permodalan pasaran pada $ 581.37K, dengan bekalan edaran sebanyak 3.54K SHOPON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHOPON didagangkan antara $ 147.8 (rendah) dan $ 491.74 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 182.1711035353474, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 138.6031384583193.

Dalam prestasi jangka pendek, SHOPON dipindahkan -47.21% dalam sejam terakhir dan -5.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 170.14K.

Shopify (SHOPON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2429 Modal Pasaran $ 581.37K$ 581.37K $ 581.37K Kelantangan (24J) $ 170.14K$ 170.14K $ 170.14K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 581.37K$ 581.37K $ 581.37K Bekalan Peredaran 3.54K 3.54K 3.54K Jumlah Bekalan 3,537.84806787 3,537.84806787 3,537.84806787 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Shopify ialah $ 581.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 170.14K. Bekalan edaran SHOPON ialah 3.54K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3537.84806787. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 581.37K.