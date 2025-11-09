Shping Harga Hari Ini

Harga langsung Shping (SHPING) hari ini ialah $ 0.003446, dengan 6.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHPING kepada USD penukaran adalah $ 0.003446 setiap SHPING.

Shping kini berada pada kedudukan #1234 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.88M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.29B SHPING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHPING didagangkan antara $ 0.003241 (rendah) dan $ 0.003891 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09883818226512335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SHPING dipindahkan -4.28% dalam sejam terakhir dan -1.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 78.38K.

Shping (SHPING) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1234 Modal Pasaran $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M Kelantangan (24J) $ 78.38K$ 78.38K $ 78.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.46M$ 34.46M $ 34.46M Bekalan Peredaran 2.29B 2.29B 2.29B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 22.86% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Shping ialah $ 7.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.38K. Bekalan edaran SHPING ialah 2.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.46M.