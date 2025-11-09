Harga Shping langsung hari ini ialah 0.003446 USD.SHPING modal pasaran ialah 7,880,283.384944 USD. Jejaki masa nyata SHPING kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Shping langsung hari ini ialah 0.003446 USD.SHPING modal pasaran ialah 7,880,283.384944 USD. Jejaki masa nyata SHPING kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung Shping (SHPING) hari ini ialah $ 0.003446, dengan 6.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHPING kepada USD penukaran adalah $ 0.003446 setiap SHPING.
Shping kini berada pada kedudukan #1234 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.88M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.29B SHPING. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHPING didagangkan antara $ 0.003241 (rendah) dan $ 0.003891 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09883818226512335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, SHPING dipindahkan -4.28% dalam sejam terakhir dan -1.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 78.38K.
Shping (SHPING) Maklumat Pasaran
No.1234
$ 7.88M
$ 78.38K
$ 34.46M
2.29B
10,000,000,000
10,000,000,000
22.86%
ETH
Had Pasaran semasa Shping ialah $ 7.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.38K. Bekalan edaran SHPING ialah 2.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.46M.
Shping Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003241
24J Rendah
$ 0.003891
24J Tinggi
$ 0.003241
$ 0.003891
$ 0.09883818226512335
$ 0
-4.28%
+6.32%
-1.32%
-1.32%
Shping (SHPING) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk Shping hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.00020484
+6.32%
30 Hari
$ -0.000591
-14.64%
60 Hari
$ -0.001214
-26.06%
90 Hari
$ +0.001446
+72.30%
Perubahan Harga Shping Hari Ini
Hari ini, SHPING mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00020484 (+6.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariShping
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000591 (-14.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari Shping
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SHPING mengalami perubahan sebanyak $ -0.001214 (-26.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari Shping
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001446 (+72.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Shping (SHPING)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Shping pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga Shping?
Several key factors influence SHPING token prices:
1. Adoption & Usage: Growth in retailers and consumers using the Shping platform for product verification and rewards drives demand.
6. Regulatory Environment: Changes in crypto regulations, especially regarding utility tokens and consumer platforms.
7. Platform Development: Updates to the Shping app, new features, and technological improvements influence investor confidence.
8. Competition: Performance relative to other blockchain-based shopping and loyalty platforms.
9. Trading Volume: Liquidity on exchanges affects price stability and volatility.
10. Economic Conditions: Broader economic factors affecting consumer spending and retail industry health.
The token's price is particularly sensitive to real-world adoption metrics since SHPING's value proposition centers on practical utility in retail environments rather than speculation.
Mengapa orang ingin tahu harga Shping hari ini?
People want to know SHPING price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy/sell at optimal times 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns 4. Trading opportunities - Day traders seek profit from price fluctuations 5. Risk management - Current prices help assess position sizes and stop losses
Ramalan Harga untuk Shping
Shping (SHPING) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SHPING pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Shping (SHPING) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Shping berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga Shping yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SHPING ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Shping Ramalan Harga.
Perihal Shping
SHPING (SHPING) is a cryptocurrency that powers the Shping platform, a global product database that allows consumers to scan barcodes to learn more about products. The Shping platform is designed to improve brand engagement and consumer confidence by providing detailed product information and incentivizing user interaction with SHPING tokens. Users can earn SHPING by scanning barcodes, submitting product reviews, and participating in other platform activities, while brands can use SHPING to reward consumers and gather valuable consumer insights. The SHPING token operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is used for transactions within the Shping ecosystem, serving as a medium of exchange between consumers and brands.
Bagaimana untuk membeli & Melabur Shping dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan Shping? Membeli SHPING adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Shping. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Shping (SHPING) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 2.29B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Shping akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Shping
Memiliki Shping membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli Shping (SHPING) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu Shping (SHPING)
Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.
Shping Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Shping, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jika Shping berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Shping berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga Shping hari ini?
Shping Harga hari ini ialah $ 0.003446. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah Shping masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
Shping kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam SHPING sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian Shping dalam Malaysia?
Shping nilai $ 78.38K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa Shping dalam Malaysia?
Harga SHPING langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Shping terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati SHPING Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi Shping harga dalam Malaysia?
Harga SHPING dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Di bawah ialah token dagangan teratas semasa di MEXC mengikut volum dagangan 24 jam. Kemas kini harga dan prestasi secara berterusan berdasarkan data pasaran langsung.
Token Terhangat
Harga
Perubahan
BTC
103,772
+2.02%
ETH
3,528.73
+4.50%
SOL
163.15
+4.12%
UCN
1,497.87
+0.05%
USDC
1
-0.01%
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung SHPING pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan SHPING/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga Shping bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah Shping harga akan meningkat tahun ini?
Shping harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Shping (SHPING) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:48:37 (UTC+8)
Shping (SHPING) Kemas Kini Industri Penting
Masa (UTC+8)
Jenis
Maklumat
11-08 07:05:00
Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami.
Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.