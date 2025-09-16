Lagi Mengenai SIDUS

Sidus Heroes (SIDUS)

1 SIDUS ke USD Harga Langsung:

$0.000622
$0.000622$0.000622
-0.16%1D
USD
Sidus Heroes (SIDUS) Carta Harga Langsung
Sidus Heroes (SIDUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000556
$ 0.000556$ 0.000556
24J Rendah
$ 0.000749
$ 0.000749$ 0.000749
24J Tinggi

$ 0.000556
$ 0.000556$ 0.000556

$ 0.000749
$ 0.000749$ 0.000749

$ 0.1932986541291053
$ 0.1932986541291053$ 0.1932986541291053

$ 0.000404514093510917
$ 0.000404514093510917$ 0.000404514093510917

-1.27%

-0.16%

+13.09%

+13.09%

Sidus Heroes (SIDUS) harga masa nyata ialah $ 0.000622. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIDUS didagangkan antara $ 0.000556 rendah dan $ 0.000749 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIDUS sepanjang masa ialah $ 0.1932986541291053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000404514093510917.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIDUS telah berubah sebanyak -1.27% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan +13.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sidus Heroes (SIDUS) Maklumat Pasaran

No.1206

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

$ 19.46K
$ 19.46K$ 19.46K

$ 18.66M
$ 18.66M$ 18.66M

14.87B
14.87B 14.87B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,890,455,770.397167
18,890,455,770.397167 18,890,455,770.397167

49.58%

ETH

Had Pasaran semasa Sidus Heroes ialah $ 9.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.46K. Bekalan edaran SIDUS ialah 14.87B, dengan jumlah bekalan sebanyak 18890455770.397167. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.66M.

Sidus Heroes (SIDUS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sidus Heroes hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001-0.16%
30 Hari$ -0.000082-11.65%
60 Hari$ -0.000233-27.26%
90 Hari$ -0.000097-13.50%
Perubahan Harga Sidus Heroes Hari Ini

Hari ini, SIDUS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSidus Heroes

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000082 (-11.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sidus Heroes

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SIDUS mengalami perubahan sebanyak $ -0.000233 (-27.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sidus Heroes

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000097 (-13.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sidus Heroes (SIDUS)?

Apakah itu Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sidus Heroes pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SIDUS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sidus Heroes di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sidus Heroes anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sidus Heroes Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sidus Heroes (SIDUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sidus Heroes (SIDUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sidus Heroes.

Tokenomik Sidus Heroes (SIDUS)

Memahami tokenomik Sidus Heroes (SIDUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SIDUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sidus Heroes (SIDUS)

Mencari cara membeli Sidus Heroes? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sidus Heroes di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SIDUS kepada Mata Wang Tempatan

1 Sidus Heroes(SIDUS) ke VND
16.36793
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AUD
A$0.00092678
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke GBP
0.00045406
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke EUR
0.00052248
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke USD
$0.000622
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MYR
RM0.0026124
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TRY
0.02567616
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke JPY
¥0.090812
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ARS
ARS$0.90935156
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke RUB
0.0517504
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke INR
0.05472978
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke IDR
Rp10.19671968
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KRW
0.85911262
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PHP
0.0353296
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke EGP
￡E.0.02989954
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BRL
R$0.00330282
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CAD
C$0.00085214
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BDT
0.0757596
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NGN
0.92974072
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke COP
$2.4202331
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ZAR
R.0.01078548
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke UAH
0.02560774
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke VES
Bs0.09952
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CLP
$0.590278
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PKR
Rs0.17654848
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KZT
0.33657664
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke THB
฿0.01970496
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke TWD
NT$0.01870976
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AED
د.إ0.00228274
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CHF
Fr0.00048516
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke HKD
HK$0.00483916
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AMD
֏0.2378528
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MAD
.د.م0.00557934
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MXN
$0.01138882
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SAR
ريال0.0023325
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PLN
0.00223298
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke RON
лв0.00265594
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke SEK
kr0.00574106
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BGN
лв0.0010263
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke HUF
Ft0.20440164
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke CZK
0.01276344
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke KWD
د.ك0.000189088
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke ILS
0.00207126
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke AOA
Kz0.56699654
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BHD
.د.ب0.000234494
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke BMD
$0.000622
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke DKK
kr0.00391238
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke HNL
L0.01631506
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke MUR
0.0281455
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NAD
$0.01080414
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NOK
kr0.00607694
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke NZD
$0.00103874
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PAB
B/.0.000622
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke PGK
K0.00259996
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke QAR
ر.ق0.00226408
1 Sidus Heroes(SIDUS) ke RSD
дин.0.06149092

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sidus Heroes, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sidus Heroes Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sidus Heroes

Berapakah nilai Sidus Heroes (SIDUS) hari ini?
Harga langsung SIDUS dalam USD ialah 0.000622 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SIDUS ke USD?
Harga semasa SIDUS ke USD ialah $ 0.000622. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sidus Heroes?
Had pasaran untuk SIDUS ialah $ 9.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SIDUS?
Bekalan edaran SIDUS ialah 14.87B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SIDUS?
SIDUS mencapai harga ATH sebanyak 0.1932986541291053 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SIDUS?
SIDUS melihat harga ATL sebanyak 0.000404514093510917 USD.
Berapakah jumlah dagangan SIDUS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SIDUSialah $ 19.46K USD.
Adakah SIDUS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SIDUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SIDUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

