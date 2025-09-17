Lagi Mengenai SIGMA

SigmaHargae(SIGMA)

1 SIGMA ke USD Harga Langsung:

$0.010197
+5.96%1D
USD
Sigma (SIGMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:56:09 (UTC+8)

Sigma (SIGMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00959
24J Rendah
$ 0.011265
24J Tinggi

$ 0.00959
$ 0.011265
$ 0.17333748374701385
$ 0.003830283803696889
+4.31%

+5.96%

-2.65%

-2.65%

Sigma (SIGMA) harga masa nyata ialah $ 0.010196. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIGMA didagangkan antara $ 0.00959 rendah dan $ 0.011265 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIGMA sepanjang masa ialah $ 0.17333748374701385, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003830283803696889.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIGMA telah berubah sebanyak +4.31% sejak sejam yang lalu, +5.96% dalam 24 jam dan -2.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sigma (SIGMA) Maklumat Pasaran

No.1215

$ 9.17M
$ 55.45K
$ 9.17M
899.85M
899,849,202.85
SOL

Had Pasaran semasa Sigma ialah $ 9.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.45K. Bekalan edaran SIGMA ialah 899.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899849202.85. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.17M.

Sigma (SIGMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sigma hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00057356+5.96%
30 Hari$ -0.005235-33.93%
60 Hari$ -0.014404-58.56%
90 Hari$ -0.009329-47.78%
Perubahan Harga Sigma Hari Ini

Hari ini, SIGMA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00057356 (+5.96%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSigma

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005235 (-33.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sigma

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SIGMA mengalami perubahan sebanyak $ -0.014404 (-58.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sigma

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.009329 (-47.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sigma (SIGMA)?

Semak Sigmahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sigma (SIGMA)

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

Sigma tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sigma pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SIGMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sigma di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sigma anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sigma Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sigma (SIGMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sigma (SIGMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sigma.

Semak Sigma ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sigma (SIGMA)

Memahami tokenomik Sigma (SIGMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SIGMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sigma (SIGMA)

Mencari cara membeli Sigma? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sigma di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SIGMA kepada Mata Wang Tempatan

1 Sigma(SIGMA) ke USD
$0.010196

Sigma Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sigma, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Sigma Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sigma

Berapakah nilai Sigma (SIGMA) hari ini?
Harga langsung SIGMA dalam USD ialah 0.010196 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SIGMA ke USD?
Harga semasa SIGMA ke USD ialah $ 0.010196. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sigma?
Had pasaran untuk SIGMA ialah $ 9.17M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SIGMA?
Bekalan edaran SIGMA ialah 899.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SIGMA?
SIGMA mencapai harga ATH sebanyak 0.17333748374701385 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SIGMA?
SIGMA melihat harga ATL sebanyak 0.003830283803696889 USD.
Berapakah jumlah dagangan SIGMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SIGMAialah $ 55.45K USD.
Adakah SIGMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SIGMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SIGMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:56:09 (UTC+8)

Sigma (SIGMA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

